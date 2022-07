Transzszexuális karakter is lesz a Doctor Who különkiadásában

A londoni Trans Pride-on a tömeggel együtt vonuló, a TikTok-on közzétett rövid videóival ismertté vált, a Netflix Heartstopper című sorozatával a filmvilágban is bemutatkozó Yasmin Finney a felvonuláson tartott rövid beszédében bejelentette: az 1963 óta futó Doctor Who hatvanadik születésnapjára készülő ünnepi epizódban egy transz karaktert játszik majd, elsőként a sorozat történetében – vette észre a Collider.

“I love this so much. This is my first London Trans Pride: I feel so connected to my community more than ever. If the government is trying to eradicate us, we’re all here and we’re just duplicating.” – #heartstopper‘s incredible Yasmin Finney (@yazdemand) at #LondonTransPride 😍 pic.twitter.com/c5vVTikKu7

— PinkNews (@PinkNews) July 9, 2022