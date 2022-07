Molnár Áron az Átriumról: Igenis feladata az államnak, hogy életben tartsa a magyar kultúrát

Molnár Áron egy Instagram-posztban reagált arra, hogy több magyar színház, legutóbb épp az Átrium is arról számolt be, rendkívül nehéz anyagi helyzetük miatt a bezárás fenyegeti őket. A színész egyúttal utalt arra az üzentgetésre is, amely közte és Hoppál Péter kulturális államtitkár közt játszódott le. Hoppál szerint ugyanis a színész mozgalma, a noÁr milliós állami támogatásokban részesült, míg Molnár szerint soha nem kért és nem is kapott támogatást az államtól. Ellenben úgy véli, igenis feladta lenne az államnak, hogy támogassa a magyar kultúrát.

Attól függetlenül, hogy a noÁr mozgalom soha nem kért és nem kapott állami pénzt, Hoppál Péter súlyos mondatai és fenyegetései messze nem csak a noÁr Mozgalmat érintik. Sokszor csak kerülgetik a forró kását, ha a kultúrára fordított pénzekről volt szó, Hoppál Péter viszont egyértelművé teszi, hogy az egyéni ízlés és a kormány által meghatározott világkép szerint dőlnek el ezek a kérdések. Ebben valójában nincsen semmi újdonság a gyakorlatban, hiszen ha csak az elmúlt napok történéseit nézzük, az Átrium Színház, a Centrál Színház és a Pintér Béla és Társulata is jelezték, hogy nagy a baj. Vannak, akik már biztos, hogy nem számíthatnak állami támogatásra, mások pedig hónapok óta várják a beadott pályázatok elbírálást, de válasz nem érkezik. Mi azt gondoljuk, hogy egyrészről igenis feladata az államnak, hogy életben tartsa a magyar kultúrát és nem csak azt, ami neki önkényes módon kedves, hiszen az adóforint nem az ő pénzük. A mi pénzünk. Kormánypárti és ellenzéki szavazók pénze egyaránt.

Az Átrium azt követően került nehéz helyzetbe, hogy egyrészt néhány éve a kormány eltörölte a kulturális taót, most viszont minden indoklás nélkül azt a 225 milliós támogatást sem kapták meg, amely segítene fennmaradásukban.

Sokszor jön az a kritika ebben a helyzetben, hogy akkor éljen meg a piacról. Ahelyett, hogy mi is elkezdenénk ötleteket adni, hogy szerintünk még ki mindenki éljen meg a piacról, tisztázzunk egy fontos dolgot. Ezeket a pályázatokat, az előadó-művészeti többlettámogatásokat épp a TAO helyett hozták létre, tehát a kormány maga vette el annak a lehetőségét, hogy állami pénzek helyett a piacra támaszkodhassanak a színházak, így véleményünk szerint még inkább kötelessége támogatnia azokat a színházakat, amire igénye van a közönségnek. Támogassátok a bajban lévő színházakat, akár pártolói tagsággal, akár csak egy színházjegy megvásárlásával a következő évadban is!

– írta a színész posztjában.