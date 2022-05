A zsenialitás a részletekben rejlik (X)

Szárnyas autó, vertikális farm, Mars-séta – egyebek mellett ilyen különlegességek várják a látogatókat az Álmok Álmodói 20 – Világraszóló magyarok, világformáló találmányok kiállításon. Élményt, inspirációt és tudást adó program minden korosztály számára a Millenárison.

Minden tekintetben monumentális a Millenárison megvalósított Álmok Álmodói 20 kiállítás, amely a két évtizeddel ezelőtti program méltó folytatása. Már maga a vállalás is ambiciózus, hogy minden magyar vonatkozású találmányt, felfedezést, újítást bemutassanak, ehhez társult az a feladat, hogy bármely korosztály számára élvezetes, a XXI. századi igényeknek megfelelően interaktív legyen a tárlat. A lenyűgöző helyszínen és kivitelezésben megvalósuló időszaki kiállítás legnagyobb erőssége mégsem a méret, hanem a részletek. Az apró finomságok: gegek, funfactek, játékok, eredeti tárgyak. És a mindenki által ismert nagy tudósaink mellett szerényen meghúzódó, a nagyközönség számára jórészt ismeretlen zsenik és korszakalkotó felfedezéseik.

Nem sokan gondolkodnak el például azon, amikor az fül-orr-gégésznél járnak, hogy a torkukba bepillantást engedő eszköz egy magyar orvos (Czermák János) több mint másfél évszázados találmánya (amelynek mintadarabjával egy feladatot is el tud végezni a látogató), vagy hogy a mindennapi biztonságunkhoz elengedhetetlen poroltót is honfitársunk, Szilvay Kornél találta fel.

Ahogy azt is csak az autórajongók tudhatják, hogy ma talán nem is így néznének ki az autók, ha Járay Pál nem bíbelődik a léghajók tökéletesítésével és ahhoz kapcsolódóan áramvonalasítási vizsgálatokkal. A mérnök, miután nem mellékesen felépítette a korszak akkori legnagyobb szélcsatornáját és szabadalmaztatta a legkisebb ellenállással rendelkező léghajóalakot, a közúti közlekedés felé fordult – derül ki a tárlaton. Újabb szabadalma az alacsony légellenállást biztosító, ideális járműforma volt. Járay tervei alapján készült az a Tatra 87-es, amely korának – a 30-as éveknek – egyik leggyorsabb autójaként a 130 km/órára is fel tudott gyorsulni. Nem nehéz elképzelni a szárnyas járgányt, ugyanis nemrég érkezett meg a kiállítás legújabb darabjaként egyenesen Prágából.

Szintén nem kell a fantáziánkra hagyatkozni, ha tudni szeretnénk, hogy hogy néznek majd ki a jövő (akár az űrben megvalósuló) vertikális farmjai – hamarosan még szüretelni is lehet a kiállításon növögető salátákat, paprikát. Az aktivitásra ösztönző elemek – pl. egy laparoszkópos műtét „elvégzésére” lehetőséget adó eszköz, az illatok kipróbálására sarkalló gyógynövényfarm vagy a VR szemüvegekkel bejárható Mars-felszín – mellett a pihenésre, elmélyülésre is lehetőséget teremtő spotok várják a látogatókat (pl. a világűr mozi), és elképesztő mennyiségű infomorzsát csipegethetünk fel jártunkban-keltünkben. Ráadásként pedig még a „nagyokról” (Semmelweistől Karikó Katalinig, Kempelen Farkastól Neumann Jánosig) is sok-sok kis dolog kiderül.

Az Álmok Álmodói 20 – Világraszóló magyarok, világformáló találmányok című interaktív kiállítás 2023- elejéig látogatható a Millenárison. Bővebb infó ITT!