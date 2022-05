A garázsvásáron talált Jar Jar-karóránál kevés tárgy repíthet vissza gyorsabban a kilencvenes évek végére

Feltéve persze, ha az ember képes szabadulni a kocsányon lógó szuggesztív szemektől.

A garázsvásárok és adományboltok krémjét összegyűjtő Facebook-csoportok egyike, a Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared, azaz a Fura (és gyönyörű) használt cuccok, amik megérdemlik, hogy mások is lássák őket vasárnapi posztja emberek tömegeit repítette vissza a kilencvenes évek végére, hiszen az 1999-ben bemutatott, majd pillanatok alatt kultstátuszúvá vált Bajlós árnyak kétbalkezes karaktere, Jar Jar Binks látható rajta.

A Qui-Gon Jinn mester és tanítványa, Obi-Wan Kenobi által megmentett gungan – aki hálából a Jedikhez csapódik – csuklóra csatolható arca az Emma Morse által Londonban talált tárgyban felnyitható, alatta pedig egy óra rejtőzik, ami egy elemcsere után remélhetőleg működni is fog:

A nő alig ezerötszáz forintnyi fontért csapott le a jó eséllyel a Taco Bell gyorsétteremláncban huszonévvel ezelőtt a menühöz adott kütyüre – ekkora befektetést nyilván meg is ért!