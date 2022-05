Kevin Spacey főgonosz, Christopher Lambert agg lovag lehet a tatárjárásról szóló magyar filmben

Az akciójelenetekért pedig a Bond- és Mission Impossible-filmekben is közreműködő szakember felel majd.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) csütörtökön jelentette be, hogy 1,26 milliárd forintos gyártási támogatás szavazott meg az 1242 – A Nyugat kapujában című kalandfilmre, amely magyar-mongol-angol koprodukcióban készül, a rendezője pedig Soós Péter lesz (korábbi filmes és tévés munkái között olyanok szerepelnek, mint Budapest Anno, Áldott állapot, Géniusz, vagy Haction és Tűzvonalban).

Soós Pétert telefonon értük el, aki elmondta, hogy a filmet nemzetközi alkotógárda készíti, és megerősítette a 24.hu értesülését, miszerint Kevin Spacey is játszhat a filmben. A 2017-es zaklatási botrányai után a munkalehetőségei nagy részét elveszítő amerikai színésszel már van is aláírt szerződésük. Mint a rendező elmondta, Spacey egy itáliai bíborost, a történet főgonoszát alakítja majd a filmben.

Mellette nagy valószínűséggel Christopher Lambert is csatlakozik a csapathoz, aki egy agg magyar kereszteslovag szerepében tűnik majd fel. Vele ugyan még nincs aláírt szerződés, de már közel járnak a megegyezéshez, akárcsak Eric Roberts és Terence Stamp esetében, akiknek a neve a film imdb-s adatlapján is szerepel (előbbi eszerint egy Ákos kapitány nevű karaktert játszik, utóbbi pedig a narrátor lesz majd).

A hamarosan Mongóliába utazó Soós Péter büszke arra is, hogy a film vágója Kant Pan lesz, akit Oscar-díjra jelöltek a Síró játék – The Crying Game című angol filmdrámáért, az akciójelenetekért pedig a veterán kaszkadőr és second unit rendező, Greg Powell felel majd, aki olyan hollywoodi blockbusterekben működött közre, mint a James Bond-, a Mission Impossible-, a Bourne-, vagy a Halálos iramban-filmek.

A film a 13. századba repít vissza, amikor Batu kán, a világhódító Dzsingisz kán unokája, a sztyeppe kegyelmet nem ismerő ura seregével Esztergom falai alá ér. Európa meghódítása előtt el kell söpörnie útjából a magyar várat. A maroknyi védő Eusebius kanonok és a spanyol zsoldoskapitány, Simon vezetésével az utolsó harcra készül. Segítségre nem számíthatnak. Talán a pápai legátus megérkezése és a mongol holdújév ünnep ad egy kis haladékot a magyaroknak

– olvashattuk a történetről az NFI közleményében, amelyben azt is írták, hogy az első magyar-mongol-angol koprodukció a brit Chelsea Pictures, a mongol Semoon Studio, továbbá a Foresight Media, a Lipsync, a Mongol Costumes és a Galloping Entertainment közreműködésével készül, vezető producere Bodzsár István és Sipos Kornél, brit koproducere Bill Chamberlain.