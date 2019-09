Will Smith belezúgott Budapestbe, de a magyar nyelv kifogott rajta

A hollywoodi sztár Budapesten mutatta be új filmjét, a Gemini Mant. A forradalmi sci-fi Oscar-díjas rendezőjével, Ang Leevel és producerével, Jerry Bruckheimerrel közösen tartott sajtótájékoztatón Smith nagyon felszabadult volt. Beszélt arról, miért erőlteti mostanában az akciófilmes szerepeket, mit tanulna el legszívesebben fiatalkori énjétől, és még egy őt ábrázoló Rubik-kocka mozaikkal is fotózkodott.

Az utóbbi napokban nehéz volt úgy mozogni a magyar fővárosban, hogy az ember ne fusson bele Will Smithbe valamelyik sarkon. Nemcsak az Instagramja volt tele budapesti bejelentkezésekkel, de szerda délután a Várban is felvonult a vörös szőnyegen Ang Leevel és Jerry Bruckheimerrel, akikkel együtt a Gemini Man díszbemutatóján is feltűnt korábban. Később este pedig koncerttel ünnepelte születésnapját a Bazilika előtt. Mindez nem véletlen, a mozikban októbertől látható sci-finek ugyanis nemcsak a forgatása zajlott Budapesten, de a város lett a film egyik főszereplője is.

Pedig eredetileg nem így tervezték: a stáb a jó feltételek miatt jött Magyarországra, Budapest pedig szokásához híven egy ismertebb világvárost, Párizst alakított volna a filmben. Pár nap után azonban az Oscar-díjas rendező, Ang Lee rájött, hogy ennek semmi értelme.

Ha egyszer itt vannak egy gyönyörű városban, akkor ostobaság lenne azt dublőrként használni, így a Gemini Man cselekményének jó fél órája vállaltan budapesti helyszíneken játszódik.

Jól felismerhető a Halászbástya, a Széchenyi fürdő, a Hősök tere, a Vajdahunyad vára vagy épp a Kiscelli Múzeum katakombaszerű terei – az egész egy országimázsfilmnek sem lenne utolsó, ha közben nem épp szuperbérgyilkosok püfölnék egymást az előtérben.

Merthogy Will Smith egy nyugdíjba vonuló mesterlövészt alakít a filmben, akit saját fiatalkori hasonmása üldöz keresztül-kasul a világon, hogy megölje. A Juniornak nevezett ifjú klónt pedig nem egy fiatal színész játssza, hanem digitálisan hozták létre Smith 23 éves verzióját. Épp ez adhatja az amúgy elég sablonos akció sci-fi filmtörténeti jelentőségét, hogy itt használják először ilyen átfogó módon ezt a technikát, így akár a filmipar egyik jövőbeli trendjét is kijelölheti a következő évtizedekre. Ezt jelzi az is, hogy ugyanezzel a módszerrel fiatalítják meg Robert De Nirót és Al Pacinót Martin Scorsese új, várva-várt gengszterfilmjében.

A csütörtöki, Gresham Hotelben tartott sajtótájékoztatón Will Smith hangsúlyozta, hogy itt nem fiatalításról van szó, mert nem úgy nézett ki, hogy felvették a jelenlegi arcát, majd kisimították a ráncokat.

Junior egy 100 százalékosan digitális ember, az első a maga nemében. Tehát most létezik egy 23 éves digitális verzió belőlem, akivel tudok közös filmeket csinálni. Ha pedig a nézők tényleg hitelesnek találják majd ezt a figurát, akkor a lehetőségek tárháza végtelen: a technológia fejlődésével akár Will Smith és Marlon Brando is szerepelhet egy közös filmben

– mondta a színész, aki nem ijesztőnek, inkább lenyűgözőnek tartja azt, hogy hamarosan akár nélküle is le lehet forgatni egy Will Smith-fimet. Amúgy nem ő volt az első, aki szóba jött erre a szerepre. Jerry Bruckheimer, aki olyan filmek producere, mint a Bad Boys, az Armageddon vagy A Karib-tenger kalózai, felidézte, hogy egyik kollégája már évtizedekkel ezelőtt rábukkant a Gemini Man forgatókönyvére, ami már elsőre nagyon megtetszett neki, csak akkor még nem állt kész a technológia arra, hogy megkettőzzék a főszereplőt. Több színészen tesztelték az effektet, például Jack Nicholsonon, de a végeredmény mindig lehangolónak bizonyult, mert a fiatalabb verzió rettentő hamisnak tűnt.

Ang Lee szerint most is a hitelesség elérése volt a legnagyobb kihívás a CGI-figuránál. „Meg kellett fejtenünk a Will Smith-varázst. Annak a titkát, hogy miért kapta ez az ember a legnagyobb gázsikat Hollywoodban az elmúlt harminc évben” – mondta a rendező, aki szerint hiába tudjuk, hogy nem véletlenül lett Will Smith az, aki, ezt a kisugárzást mesterségesen reprodukálni iszonyatosan nehéz. Mert mindent jelenetről-jelenetre kell létrehozni, ami nagyon sok apró szöszöléssel jár és rengeteg pénzbe kerül. Mikor Ang Leet arról kérdezték, hogy mégis mi lehet Smith titka, azt felelte, hogy talán köze van ahhoz, hogy látszik: ez az ember rendben van magával, és emiatt bármilyen mélyre száll az emberi lélek sötétségébe, képtelenek vagyunk úgy kijönni a moziból, hogy nem kedveltük meg őt.

Smithnek persze volt a titokra egy másik megfejtése:

A füleim. Az emberek szeretik a füleket

– mondta viccesen az amúgy is játékos hangulatban lévő színész, aki láthatóan élvezte a helyzetet. Már a szerdai vetítés előtt is közvetlenül viselkedett, kurjongatva és vidáman pacsizva a rajongókkal, alátámasztva Lee elméletét arról, hogy sztár kisugárzásának ehhez a fesztelenséghez és az egészséges önbizalmához is lehet némi köze. Nem feltétlenül ő korunk legnagyobb színésze, de elevenségével hamar magával ragadja a jelenlévőket.

Smith arról is beszélt, hogy tudatosan koncentrál mostanában az akciófilmes szerepekre, mert 51 éves, így nincs már sok ideje hátra, mielőtt a térdei bemondják az unalmast. Bár kaján mosollyal ehhez is hozzátette, hogy végülis mostantól már lepasszolhatja Juniornak az akciójelenetek nehezét.

Arra a kérdésre, hogy mit tanácsolna a fiatalkori énjének, ha találkozna vele, azt felelte: semmit, inkább ő kérne tanácsot tőle.

Ugyanis az utóbbi években rádöbbent, hogy hiába volt naiv huszonévesen, ez a naivitás hatalmas erőt is adott neki. Mert a tudatlanságból erő is fakad. 23 évesen ugyan fogalma sem volt, hogy pontosan hogyan akarja megvalósítani az álmait, de sokkal több kockázatot mert vállalni, és újra szeretné átélni ezt a szabadságot, vadságot és csodálatos felelőtlenséget, mert azt érezte, hogy a növekvő hírnévvel profibbá és megfontoltabbá, de egyben merevebbé is vált. Az utóbbi években több kísérletet is tett, hogy fiatalkori énje nyomdokaiba lépve újraélje a felelőtlenséget.

Tavaly, az 50. szülinapomon például egy repülőgépről bungee jumpingoltam a Grand Canyon fölött. Na jó, az talán egy kicsit túlzás volt

– mondta Smith, aki továbbra is vágyik a határok feszegetésére és a kísérletezésre. És a Gemini Man pont ezt adta meg neki, ugyanis nem a CGI-hasonmás az egyetlen forradalmi technológia a filmben. Ang Lee az egész filmet 120 fps-sel forgatta, ami azt jelenti, hogy sokkal több képkockát látunk a megszokottnál egy másodperc alatt. A nézőnek ez annyit jelent, hogy a látvány furcsán valószerűnek hat, végeredményében közelebb áll egy Barátok közt-epizódhoz, mint egy hagyományos mozifilm kinézetéhez. Annyira éles a kép, hogy Ang Lee rögtön az elején megmondta Will Smithnek: nem hordhat sminket a forgatáson, mert az is látszana a felvételen. Smith első reakciója erre az volt, hogy akkor jobb, ha keres egy másik színészt, de aztán meggyőzték a felvételek, amelyek szerinte lehetőséget adnak a nézőnek, hogy még inkább ott érezze magát a jelenetben.

Volt azonban egy olyan kihívás számára, amit nem tudott megugrani: a magyar nyelv. Ugyan a filmben közel tökéletes kiejtéssel mondja ki azt, hogy „Vajdahunyad vára”, de bevallotta, hogy ebben is rengeteg melója volt, és más magyar szót nem is tudott megtanulni.

Egyszerűen nem maradnak meg a fejemben. Az a sok mássalhangzó meg minden, annyira távol áll az angoltól

– sajnálkozott Smith, aki viszont őszintén megvallotta, hogy Budapestbe teljesen beleszeretett. Szerinte ez a város egy igazi rejtett gyöngyszem, ahol a történelem csodálatosan keveredik a modern urbánus élet díszleteivel. Tavaly járt itt először, de nem véletlen, hogy azóta már harmadszor jön vissza. Azt is örömmel fedezte fel, hogy a Lánchíd tetején felvett tánca akkorát ment az Instagramon. Viccelődött azon, hogy majd most is keres egy hidat, amit illegálisan megmászhat, a lényeg, hogy virálissá váljon.

Ha a Lánchíd most nem is jött össze, azért Smith most is kapott ízelítőt a hungarikumokból. A rövid sajtótájékoztató végén ajándékkal is meglepték Smitht. Egy magyar művész a Gemini Man plakátját rakta ki 1872 Rubik-kocka-elemből, amivel a színész nagy gyermeki lelkesedéssel fotózkodott egy darabig, mielőtt gyorsan eltűnt a teremből.

Kiemelt kép: Bielik István /24.hu