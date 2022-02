Emlékfilm készült Babicsek Bernátról

Megható filmmel búcsúznak a Turay Ida Színház művészei, alkalmazottai társulatuk tagjától, Babicsek Bernáttól. A kicsivel több mint félórás alkotásban felvételek láthatók a szintén a színház által rendezett emlékestről, ahol művésztársai adtak elő egy-egy dalt pályatársuk tiszteletére. Megszólal benne többek közt Szulák Andrea, Keresztes Ildikó, Pokorny Lia, Fehér Adrienn és Détár Enikő is, mindannyian a közös munkáról őrzött emlékeiket osztják meg.

Babicsek Bernát – aki a színház mellett a Paddy and the Rats zenekarban is zenélt – december 31-én halt meg solymári otthonában, miután tűz ütött ki a lakásban. A zenélés mellett színészként is dolgozott, többek közt olyan sorozatokban tűnt fel, mint a Szeress most!, a Barátok közt és a Jóban Rosszban.