„Fel akarok ébredni ebből a rémálomból!” – pályatársak búcsúznak Babicsek Bernáttól

Mindenki megrendült a hírtől.

Ahogyan arról lapunkban is beszámoltunk, meghalt Babicsek Bernát színész, harmonikaművész, akinek halálát egy lakástűz okozhatta. A Blikk úgy tudja, a színész volt annak a solymári családi háznak a lakója, ahol tűz ütött ki szombaton. Babicsek nem adott magáról életjelet, ezért az egyik rokona behatolt hozzá. Az épületben egy holttest és egy korábbi tűz nyomai voltak.

A színészvilág megrendült tagjai is búcsúznak tőle a közösségi médiában.

A Paddy And The Rats nevű zenekarnak is tagja volt, ők is búcsút vettek tőle.

Nem tudom, hogy lehet egy ilyen dolgot elmondani… Ne haragudjatok, de nehezen találjuk a szavakat jelenleg… Borzasztó, felfoghatatlan tragédia történt. Testvérünk, barátunk, zenésztársunk, Babicsek Bernát (Bernie) elhunyt ma tragikus hirtelenséggel. Kérünk titeket, gyújtsatok egy gyertyát ma érte és imádkozzatok a családjáért, hogy túlvészeljék ezt a feldolgozhatatlan helyzetet! Örökké a szívünkben leszel! SZERETÜNK BERNIE!

Pokorny Lia nemrég együtt játszott Babicsekkel a Centrál Színházban: „Nyáron, két próba között elmentél biciklizni és megláttál egy csapat fehérgalambot. Azt mondtad, soha nem láttál még ennyit. És ez jel. Mi több, jó jel. Hogy nem véletlenül sodorta eléd az élet őket. Így éreztem én is valahogy… hogy nem véletlenül fújt össze minket a szél. Annyi őszinte figyelmet, megértést, elfogadást és türelmet kaptam, amennyi keveseknek adatik meg ezen a világon. Engem megajándékoztál a röppenő fehér galambokkal és magaddal. Bernát! Nekem Te addig élsz, amíg világ a világ!” – kezdte búcsúposztját.

Annyi ismeretlen fiókot nyitottál ki bennem, amiért nem tudok elég hálás lenni. Figyelni, keresni és számolni fogom a jövőben fehér galambokat. Te velem leszel akkor is a színpadon, amikor látszólag nem vagy ott. Te a részem, a kollégám, a barátom vagy – nem hagyhatsz csak úgy itt. Nem vagyok hajlandó ezt tudomásul venni. Ezért megyünk tovább – Veled. Ebből nem engedek. Te az vagy, aki örökké él, és általad a zene és a Liaison. Várlak ebédre holnap! Aztán kedden. Szerdán is. Hozd a harmonikát! Ölellek, ne késs, kihűl a tökfőzelékem, amit tudod, csak Neked főzök

– fogalmazott a színésznő.

Détár Enikő is megemlékezett róla:

Felfoghatatlan. Drága Bernát! Ez mi?! Karácsony előtt együtt játszottunk a Fergeteges látogatásban. Megöleltük egymást, szép karácsonyt kívántunk… 2022. január elsején kora este még Pásztor Erzsikének kívántam boldog új évet és arra gondoltam, hogy téged és Bodor Szabinát majd másnap kereslek. Szabina hívott fel engem, HOGY TE NEM VAGY… Egy véletlen, ostoba baleset miatt. Nem akarom elhinni és képtelen vagyok elfogadni. Fel akarok ébredni ebből a rémálomból! Nem rég óta ismerlek. Számomra egy szimpatikusan vívódó, tehetséges kolléga VAGY, a voltál szót nem tudom elfogadni. Ha ez a borzalom mégis igaz, jelenlegi hitem szerint, pihenj és gyere vissza egy ennél boldogabb életbe!

