Holokauszt-képregény tüzeli tovább az iskolai kultúrharcot Amerikában

A Tennessee állambeli McMinn megye alig több mint ötvenezres lélekszámával aligha kerül be gyakran a hírekbe. Az elmúlt napokban mégis ez történt, méghozzá a helyi tanterveket meghatározó oktatási bizottság egy friss döntése nyomán: a testület ugyanis egyhangúlag megszavazta, hogy kivegyék a tantervből Art Spiegelman Maus című művét. A döntés még január 10-én született, ám csak néhány héttel később vette észre a sajtó, egy helyi médium, a Tennessee Holler írt először az esetről január 26-án, a következő napokban pedig az amerikai és nemzetközi sajtó számos médiuma átvette a hírt.

A közösségi oldalakat hamar elárasztotta a témával kapcsolatos felháborodott, könyvégetést, holokauszttagadást emlegető posztok tömege, Whoopi Goldberg beszélgetős műsorában is téma volt az eset, Goldberg félresikerült megnyilvánulásaiból szintén botrány és felfüggesztés lett, mindeközben a Maus újra élre tört a bestseller-listákon. A könyv tehát tulajdonképpen diadalmasan jött ki az esetből, így akár legyinthetnénk is a dologra, ám az, hogy miért szított ekkora indulatokat az ügy, az amerikai és a globális közbeszéd állapotáról ad tanulságos látleletet.

Az iskolaszék döntéshozatali folyamata pro és kontra érvekkel a maga teljességében elolvasható angolul ide kattintva; a lényeg, hogy a bizottság lényegében korhatári aggályokat fogalmazott meg a könyv kapcsán.

Aki nem ismerné: Art Spiegelman Maus címen emlegetett könyvpárja egy kétrészes (Maus – Egy túlélő regénye és A teljes Maus) képregény vagy grafikus regény, azaz klasszikus képregénykockákon, kevés szöveggel mesél a holokausztról a szerző szüleinek történetén keresztül, akik megjárták Auschwitzot. A kötet különlegessége, hogy a Maus szereplői antropomorfizált, azaz emberszerű állatokként jelennek meg: a zsidók egerek, a nácik macskák, a lengyelek disznók, az amerikaiak kutyák, és így tovább. A Maus első része 1986-ban, második része 1991-ben jelent meg, ’92-ben Spiegelman Pulitzer-díjat kapott érte, és azóta is a holokauszt irodalmának klasszikusa, az Egyesült Államokban is sok helyen szerepel a nyolcadikosok tantervében. A szóban forgó tankerületben a Maus az angol nyelvű irodalom tantárgy keretein belül a holokauszt több hónapon át tartó feldolgozásának központi alkotása volt.

Ezen változtat most a szóban forgó tennessee-i tankerület, szerintük ugyanis a könyv túl felnőttes, nem való nyolcadikos, azaz 13-14 éves gyerekek kezébe, ezért inkább keresnek egy másik, helyénvalóbb kötetet a holokauszt tanításához.

Official Statement from the McMinn County School Board: pic.twitter.com/eNKJlhLOrm

— McMinnCountySchools (@McMinnCountySch) January 27, 2022