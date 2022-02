Felfüggesztették Whoopi Goldberget a holokauszttal kapcsolatos megnyilvánulásai miatt

Az ABC csatorna felfüggeszti Whoopi Goldberget a The View című beszélgetés műsorvezetéséből, tudatta a csatorna elnöke, Kim Godwin egy, a stábban dolgozóknak küldött levelében. A felfüggesztés azonnali hatályú és két hétre szól.

Mint megírtuk, Goldberg azzal vonta magára a büntetést, hogy a műsor hétfői adásában úgy fogalmazott, a holokauszt nem faji kérdés volt, hiszen fehér emberek csoportjait érintette, hanem az embertelenségről szólt. A véleményéből botrány lett, a színésznő másnap bocsánatot is kért, ám most úgy tűnik, a csatorna ennél egyértelműbben is jelezni akarja a nézők felé, hogy ilyen megjegyzések nem maradnak büntetlenül.

Bár Whoopi bocsánatot kért, megkértem, hogy adjon időt magának átgondolni, milyen hatása van a megnyilvánulásának. (…) Az ilyen döntések sosem egyszerűek, de szükségszerűek. Épp múlt héten volt szó arról, hogy az ABC News kultúrája elkötelezett, kedves, befogadó, tiszteletteljes és átlátható. Whoopi kommentjei nem vágnak egybe ezekkel az értékekkel. (…) Whoopi az évek során számos tettével bizonyította, hogy érti a holokauszt horrorját, és a mai műsort ennek hangsúlyozásával kezdte. Ugyanakkor a szavak számítanak, nekünk pedig tudatosnak kell lennünk annak kapcsán, hogy hogyan hatnak a szavaink

– áll a stábnak kiküldött tájékoztatásban.