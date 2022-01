Szteroid, szexmunka, szerelem – itt az első magyar Sundance-film, a Szelíd trailere

Azok a filmrajongók, akik a szerzői és művészfilmekben utaznak, pontosan tudják, mekkora dolog, hogy immáron nekünk is van olyan filmünk, amit meghívtak a Sundance-re, a legnagyobb amerikai fesztiválra, ahonnan évről évre a legemlékezetesebb, tucatszám díjazott filmek indulnak világhódító útjukra. A Szelíd, Nemes Anna Eszter és Csuja László filmje (ők a rendezők és a forgatókönyvírók is) az első ilyen magyar film, amelynek most megérkezett a trailere is. A film Edinát követi, egy női testépítőt, aki a Miss Olympia címért dolgozik, ám a folyamat során egyre inkább kiütköznek a problémák edző-élettársával közös kapcsolatában. A film főszerepében a való életben is testépítő Csonka Eszter látható, akinek ez az első filmszerepe, a film producerei Muhi András és Ferenczy Gábor.