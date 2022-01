Idén újra lehet házigazdája az Oscar-gálának, Tom Holland már be is jelentkezett a posztra

Három házigazdátlan év után idén újra lehet házigazdája az Oscar-díjátadónak. Az utóbbi években, miután a 2019-es gála vezetését néhány előkerült homofób megnyilvánulása miatt elvették Kevin Harttól, a díjátadó hírességek közösen képviselték a humort és a mélységet, a gördülékenységről pedig a gondos rendezés gondoskodott, és nem egyetlen ceremóniamester. A koncepció egyébként meglepően jól működött, nem volt komoly baki, legalábbis nem emiatt, ennek ellenére idén visszahozzák a házigazda intézményét, jelentette be Craig Erwich, az ABC csatorna műsorvezetője egy virtuális sajtóbejáráson. Azt ugyanakkor nem mondták el, hogy ki lesz a hoszt.

Utoljára, 2018-ban Jimmy Kimmel vezette a gálát. Az Oscar-gála nézettsége évek óta bukdácsol, és az első hoszt nélküli év valamelyes javulást hozott, ám a tavalyi díjátadó nézettségét bedarálta a járvány, és a megszokott huszonöt-harmincmilliós nézettség helyett alig több mint tízmillióan nézték.

Azt is tudni, hogy idén a gála visszatér hagyományos helyszínére, a Dolby Színházba, tavaly ugyanis szabadtéri helyszínen, a Union Stationnél tartották az eseményt.

Tom Holland, megülve a Pókember: Nincs hazaút sikerét, már be is jelentkezett a műsorvezetői pozícióra: a Hollywood Reporternek azt nyilatkozta, hogy ha felkérnék, elfogadná a megbízást, és nagyon élvezné a feladatot. Holland csillagának fényességét szépen jelzi, hogy a Hollywood Reporter úgy tudja, Holland nyilatkozata után az Akadémia valóban meg is kereste a színészt, hogy egyeztessenek erről a lehetőségről. Az idei Oscar nézettségének, sikerének vagy bukásának külön jelentőséget ad, hogy a korábban az Oscar előszobájának tartott Golden Globe-gála az utóbbi években a gálát menedzselő szervezet, a HFPA botrányai nyomán hatalmasat veszített jelentőségéből, idén pedig már nem is közvetítette a tévé, valamint bojkottálták a hollywoodi sajtós szervezetek, stúdiók és hírességek is. Az eredményekről itt, a HFPA botrányairól itt írtunk bővebben.

Kapcsolódó Golden Globe 2022: Hogy lett az Oscar előszobájából Hollywood kínos évnyitója? Hiába kapálózik egy éve a díjakat odaítélő HFPA, egyelőre senki sem hiszi el nekik, hogy valóban diverzitásra törekednek. Így lett Hollywood egyik fényes gálájából zárt ajtók mögött eldarált névsorolvasás.

Az Oscar jelöltjeit február 8-án hirdetik ki, a díjátadó pedig március 27-én lesz.