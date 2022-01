Golden Globe 2022: Hogy lett az Oscar előszobájából Hollywood kínos évnyitója?

Bár az Oscar-díj presztízséhez sosem ért fel, a Golden Globe 1944 óta az egyik legismertebb filmes és televíziós díjátadó Amerikában. Még ha szakmai szempontból nem is feltétlenül a művészi kiválóság magasiskoláját jelenti egy Arany Glóbusz, a sztárok mindig előszeretettel gáláztak a hagyományosan a díjszezont nyitó átadón, és a Golden Globe-plecsni sem mutatott rosszul egy filmplakáton. Ehhez képest idén sem vörös szőnyeg, sem hírességek, sem sztárműsorvezető nem lesz, sőt évtizedek óta először nem közvetítik élőben a gálát. Hiába kapálózik egy éve a díjakat odaítélő HFPA, egyelőre senki sem hiszi el nekik, hogy komoly struktúra- és szemléletváltáson estek át. Így lett majdnem nyolcvan év után Hollywood egyik fényes gálájából zárt ajtók mögött eldarált névsorolvasás.

Míg néhány évvel ezelőtt a január elejére időzített Golden Globe-gálán egymást taposták a sztárok a vörös szőnyegen, addig az idei gálára lasszóval sem sikerült a szervezőknek sztárvendégeket fogni – még olyat sem, aki konferálna vagy átadná a díjakat. Sokáig nagy volt a csend akörül, milyen formában is valósul meg a 2022-es díjkiosztó, már csak amiatt is, mert az újra emelkedő koronavírusos esetszámok miatt sorra halasztják vagy terelik online terepre a fesztiválokat, díjátadókat. A Golden Globe-nak kicsit mintha kapóra is jött volna a járvány által okozott zűrzavar: sokkal jobban hangzó kifogás ez arra, miért nem fognak egy bálteremnyi sztár összecsődíteni, mint azt mondani, hogy senki sem jönne el. A hivatalos honlapra csupán egy rövid közlemény került ki arról, hogy sem nézők, sem a sajtó nem lesz jelen az eseménye. A Variety által megszerzett emailek tovább árnyalták az egyébként is furcsa képet:

az esemény szervezői több ügynökségnél is lobbiztak, hogy az általuk képviselt A-listás sztárok vegyenek részt az eseményen, ám senki nem kért a díjátadóból, sőt még műsorvezetőt sem sikerült találni az idei gálához.

Ennek okai sokkal mélyebben gyökereznek, mint a vírus, és hiába próbálkozik nagy erőkkel a díjakat odaítélő szervezet, nagyon úgy fest, hogy míg tavaly a botrány hullámai még csak nyaldosták a díjátadót, idén már el is moshatják azt.

Tavaly robbant a Golden Globe-bomba

A tavalyi gála még hellyel-közzel különösebb felhördülés nélkül zajlott le, inkább azzal vonta magára a figyelmet, hogy ez volt a járványkorszak első nagy gálája, ahol a sztárok saját nappalijaikból jelentkeztek be tetőtől talpig estélyiben. A napokkal korábban nyilvánosságra kerülő botrány hatása akkor még csupán annyiban nyilvánult meg, hogy a Tina Fey-Amy Poehler műsorvezetőpáros a fekete tagok hiánya miatt froclizta a szervezőket. Az igazi cunami néhány héttel később robbant ki a nagy nyilvánosság előtt, bár a dominóeffektus már 2020 augusztusában megindult, amikor egy norvég újságíró – aki a 24.hunak is mesélt törekvéseiről – beperelte a Golden Globe-ért felelős Hollywood Foreign Press Associationt, azaz a Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szervezetét (HFPA). Az indok az volt, hogy a HFPA a végletekig kirekesztő és korrupt, és bár az újságíró végül pert vesztett, a Los Angeles Times újságíróinak érdeklődését felkeltette a téma, és oknyomozásuknak köszönhetően nagyon hamar borult a bili. Egy sor bizonyítékkal mutattak rá, milyen óriási problémák vannak a szervezet működésével, a többi közt korrupcióval, adócsalással és visszaélésekkel vádolták a HFPA-t.

Emellett felrótták a szervezetnek a diverzitás hiányát, kirekesztő, toxikus és szexista szervezeti magatartást is, a helyzet pedig tavaly tavasszal olyan gyorsan eszkalálódott, hogy a filmipar legfontosabb szereplői kezdték bojkottálni a Golden Globe-ot. A Netflixtől az Amazonon át a Warnerig és a gálát mindig közvetítő NBC-ig sorra szakították meg az együttműködést velük, és nem telt el sok idő, hogy a gálán korábban mindig felvonuló, és gyakran díjazott sztárok is megszólaljanak az ügyben. Scarlett Johansson kijelentette, hogy az alapvető reformok bevezetéséig nem vesz részt többé egy olyan szervezet eseményein, amelyet „Harvey Weinstein-féle alakok legitimáltak”, Tom Cruise pedig visszaküldte három díját a HFPA-nak. A botrány részleteiről itt írtunk bővebben:

Mi történt azóta?

Ezután az HFPA mindent megígért, amit csak lehetett: növelik a tagok számát, fekete újságírókat is felvesznek maguk közé, és egy diverzitásstratégát is elfogadnak. Az ígéretesnek tűnő kezdés azonban sokak szerint csak kirakatmegoldás volt: a szervezetből távozó több újságíró is arról írt lemondó levelében, hogy

a HFPA csak látszólag tesz úgy, mintha komolyan tervezné a szervezet megreformálását, valójában a tagok nagy része hevesen tiltakozik a változtatások ellen, és igyekszik meghiúsítani azokat.

Augusztusban a szervezet magyar tagja, Návai Anikó osztotta meg a Media1-gyel a HFPA közleményét, amelyben ismertették az újonnan elfogadott szabályokat. Ahogyan az várható volt, a diverzitás fontosságának hangsúlyozása mellett bejelentették, hogy változtatnak a szervezetbe való bekerüléshez szükséges felvételi eljáráson. Eltöröltek több feltételt – mint például a dél-kaliforniai lakcím megléte –, és új irányelveket vezettek be. A tagok nem fogadhatnak el például promóciós ajándékokat a cégektől, érzékenyítő workshopon kell részt venniük, és évente felülbírálják a megbízásukat. Egyúttal ígéretet tettek arra is, hogy növelik a létszámot, még 2021-ben legalább húsz taggal, különös tekintettel a fekete tagok toborzására, a végső cél pedig szintén a diverzitás szellemében az, hogy 18 hónap alatt 50 százalékos növekedést érjenek el.

Szeptemberben Helen Hoehne német újságírónő személyében új elnököt avattak, októberben pedig megtörtént a beígért bővítés is: 21 újságírót vettek fel maguk közé, köztük hat feketét, öt ázsiait, hat latin-amerikait, és négy olyan tagot, akik közel-keletinek vagy észak-afrikainak vallják magukat; emellett az újonnan bekerültek közel fele nő. Megválasztották új igazgatótanácsukat is, itt már kétharmados arányban képviseltetik magukat a nők. A pozitív irányú törekvésekkel kapcsolatban azonban nem lehet elmondani, hogy teljes egyetértés uralkodna a tagok közt: az LA Times információi szerint 63-an szavaztak igennel a változásra, 19-en viszont ellenezték.

Hiába kapálózik a HFPA, Hollywood nem felejt

Bár sokan felhördültek, valójában semmi meglepő nem volt abban, amikor a szerkezeti átalakításokat követően tavaly októberben a HFPA bejelentette: megtartják a 2022-es Golden Globe-átadót. A szakmát azonban a sebtében meghozott intézkedések és a meglehetősen fellengzős közlemények nyilvánvalóan nem győzték meg, az LA Times szerint a bejelentést követően egy száztagú csapat ült össze, ahol filmesek, ügynökségek képviselői és szórakoztatóipari vezetők tanácskoztak arról, miként reagáljanak a díjátadó hírére. A lapnak egy névtelen nyilatkozó annyit mondott, hogy a szakmabeliek meglepődtek a gála megtartásának szándékán, és nagyjábóli konszenzus született a bojkottálásáról, legalábbis az egyik ügynökség képviselője azt nyilatkozta, hogy ő nem tanácsolja az általa képviselt sztároknak a gálán való részvételt. Az HFPA azonban nem adta fel: novemberben felvettek Neil Phillips személyében egy olyan vezetőt – egy fekete férfit –, aki a diverzitásért felel. Phillips az LA Times megkérdezésére jogosnak és megérdemeltnek nevezte az HFPA-t ért kritikákat a feketék alulreprezentáltsága miatt, épp ezért érzi megtiszteltetésnek azt, hogy ő lett a szervezet válasza a kritikákra. Feladata az, hogy a szervezet döntéseit monitorozva meggyőződjön arról, kellően sokszínű az újságírói gárda, és a diverzitást szem előtt tartva dolgozik a HFPA.

Annak ellenére, hogy látszólag a szakmát már egyáltalán nem érdekli a Golden Globe, decemberben Snoop Dogg és Hoehne kihirdették a jelölteket, előtte viszont az elnök beszédében természetesen nem felejtett el kitérni az elmúlt egy év történéseire, azon belül is új cégpolitikájuk jelmondatait ismételgette leginkább, miszerint sosem volt még ilyen sokszínű és nyitott a HFPA.

A bejelentések utáni csend sokatmondó volt: a nagyobb díjátadók jelöltjei az utóbbi években közösségi platformjaikon szokták megköszönni a jelölést, idén viszont a sztárok Instagramján is némaság uralkodott. Olyannyira, hogy a Vulture-nál cikktémát ért azon sztárposztok összegyűjtése, melyekben bármilyen módon tudomásul vették a nagyközönség előtt is a jelölést. A lista nem volt hosszú, összesen hét olyan posztot találtak – köztük Nicole Kidmanét, Jessica Chastainét és Omar Sy-ét –, melyben a színészek bármilyen utalást tettek a jelölésükre.

A január 9-én tartandó gála már a küszöbön, de egészen január 4-éig nem hozták nyilvánosságra, hogy mi lesz a díjátadóval. Ezt követően derült ki, hogy egy privát ceremónián hirdetik majd ki a díjakat, résztvevők és sajtó nélkül, a nyertesek listáját közösségi oldalán teszi majd közzé a goldenglobes.com. Bár még mindig lehet a járványra fogni, hogy miért nem érdekel kutyát sem a régen az Oscarral és az Emmyvel komoly presztízsű triumvirátust alkotó Golden Globe, lassan a koronavírus sem rejtheti el a valódi okokat.

Az idei díjátadó iránt tanúsított ignorancia könnyen előrevetítheti, hogy a jövőre a nyolcvanadik jubileumára készülő Golden Globe napjai meg vannak számlálva.

Kérdés, hogy mit tehet még a HFPA azért, hogy ne tűnjön el a Golden Globe és szervezetük reputációja örökké a süllyesztőben, hajlandóak-e valós változást véghez vinni, és vajon Hollywood haragja meddig tart ki?