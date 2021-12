A Coldplay 2025-ben abbahagyja a zeneírást

Chris Martin a BBC Radio 2-nek adott interjújában közölte: 2025 lehet az év, amikor utoljára zenét írnak.

Az utolsó rendes lemezünk 2025-ben jön majd ki, és az után, azt hiszem, csak turnézni fogunk. Talán lesz néhány együttműködésünk másokkal, de a Coldplay diszkográfiája akkor lezárul

– mondta Martin az interjúban. Ugyanakkor a riporter Jo Whiley azt is elmondta, hogy Martinnál sosem tudja biztosan, hogy komolyan beszél vagy viccelődik.

Ugyanakkor a frontembernek már korábban is voltak olyan nyilatkozatai, amelyek arra utalnak, hogy lassan befejezik az új dalok írását. Októberben Martin az NME-nek nyilatkozva arról beszélt, összesen tizenkét albumot fognak kiadni a Coldplay-jel, mert segít az alkotásban, ha tudja, végesek a lehetőségeik. Az idén megjelent Music of the Spheres a Coldplay kilencedik stúdióalbumja volt, és vegyes fogadtatást kapott. Ha Martinék tartják magukat a most elmondottakhoz, akkor a következő három évben még három lemezt ki kell hozniuk.