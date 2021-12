Channing Tatum hátsóját piócák szívogatják, de Sandra Bullock megmenti

Az elveszett város jött, látott, és első előzetesével bejelentkezett a tavasz legviccesebb vígjátéka címért. A sztoriban Sandra Bullock egy ponyvaregény-szerzőt alakít, akinek kalandos történeteit imádja a nép, ő viszont egyébként meglehetősen unalmas életet él. Ez akkor változik meg, amikor egy őrült milliomos, akit Daniel Radcliffe alakít, magával viszi valahova az isten háta mögé, megkeresni egy valóban elveszett várost, mondván, az írónő biztosan ért az ilyesmihez. Persze az író nem ért nemhogy a kincsvadászathoz, de a sima hétköznapokkal is nehezen birkózik meg, így nagy szerencse, hogy Channing Tatum karaktere, aki modellként Bullock könyvborítóinak sztárja, a megmentésére siet – még ha ő maga sem sokkal életképesebb. Így aztán közös bénázás kezdődik a túlélésért, illetve egy ponton megjön a kedvük a valódi kincsvadászathoz is, ám akkor felbukkan még egy megmentő, Brad Pitt személyében. Szóval teljes az agybaj, már az előzetes is egészen szenzációs, és hogy mi sül ki ebből egy egész estés filmben, azt már alig várjuk. Az elveszett város 2022. márciusában érkezik a mozikba.