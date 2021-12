Ki játszhatná el a bajba került Nicolas Cage-et jobban, mint Nicolas Cage?

A kérdés természetesen költői.

A jövő év legeszelősebb vígjátékának ígérkezik a The Unbearable Weight of Massive Talent, amelyben Nicolas Cage önmagát alakítja, és szembenézve baljós anyagi és szakmai helyzetével, elvállal egy veszedelmes haknit. Egy mániákus spanyol rajongója szülinapjára kell elutaznia, ám kiderül, hogy a beígért egymillió dolláros gázsiért meg kell dolgoznia, sorban megidézve ikonikus szerepeit. A film tehát várhatóan nagyon meta lesz, ahol maga Cage csinál viccet klasszikusokban, blockbusterekben és trashfilmekben egyaránk bővelkedő karrierjéből. A spanyol rajongót Pedro Pascal alakítja, de a filmben feltűnik az Így jártam anyátokkalból ismert Neil Patrick Harris is.

A Tom Gormican által rendezett The Unbearable Weight of Massive Talentet április 22-én mutatják be, és a friss előzetes után nem is lehet, hogy ez 2022 egyik legjobban várt filmje: