Király Viktor lesz A Dal 2022 egyik műsorvezetője

Freddie és Orsovai Reni helyére az énekes és Rókusfalvy Lili érkezik.

Lecserélték A Dal teljes műsorvezetői gárdáját, jövőre már Rókusfalvy Lili és Király Viktor vezeti a vetélkedőt – jelentették be mindketten saját Instagram-profiljaikon.

Nehéz szavakba önteni, hogy mit érzek, szóval annyit mondok, hogy ez Király lesz

– írta posztjában az énekes.

Az új páros az eddigi duó, Freddie és Orsovai Reni helyére érkezik.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Király Viktor Official (@kiralyviktor) által megosztott bejegyzés

A tehetségkutató következő szériájába november 22-ig jelentkezhettek a zenekarok és az előadók. Összesen 455-en pályáztak, ebből negyvenen kerülnek be az élő műsorba. A mai nappal elindult A Dal 2022 hete, melynek során minden nap újabb információkat csepegtetnek a szervezők a közösségi felületeiken – a műsorvezetők személyén kívül azt is, melyik negyven produkciót választották be az élő showba.