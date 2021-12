Taylor Swiftnek bíróság előtt kell felelnie arról, lopta-e a Shake it Off szövegét

Ugyan 2018-ban egy bíró ejtette az ügyet, mondván a dal szövege túl banális ahhoz, hogy szerzői jogot sértsen, most mégis bíróság elég kerülhet a Shake it Off című Taylor Swift-sláger állítólagos plágiumügye.

A keresetet még 2017-ben adta be Sean Hall és Nathan Butler, az a két dalszerző, akik a 3LW nevű lánybanda által énekelt Playas Gon’ Play című dalt írta, szerintük ugyanis Swift ebből a dalból vette a Shake if Off „players gonna play” és „haters gonna hate” (kb. „a játékosok játszani fognak”, „a gyűlölködők gyűlölni fognak”) sorait. A 2018-as döntést a szerzők megfellebbezték, amit egy évvel később el is fogadtak, mondván, a kereset hitelesen bizonyította a két sor eredetiségét, és hamarosan az ügy tárgyalásának időpontját is kitűzik.

Swift vagy ügyvédje nem kommentálta az esetet, de korábban az énekesnő sajtósa azt mondta,

ez a keresztes háború nem a kreatívokért folyik, hanem Mr. Hall bankszámlájáért.

A 3LW, a zenekar, aki játssza Hall és Butler szóban forgó dalát, a közösségi médiában tisztázta: nem ők indították a pert, hanem a dalszerzők, az ügyhöz nekik semmi közük.

A Shake it Off nem először került plágiumgyanúba: 2015-ben egy Jesse Graham nevű zenész állította, hogy az ő Haters Gonna Hate című dala inspirálta Taylor Swiftet, és 42 millió dollárt követelt tőle. Sikertelenül, a bíróság ugyanis ejtette az ügyet arra hivatkozva, hogy a 3LW Playas Gon’ Play című dala, és egy 2010-es Urban Dictionary-bejegyzés is korábbi, mint Graham szerzeménye.