Ismét a Disney kolumbiai meséjét nézték a legtöbben a karácsony előtti uborkaszezonban

A Disney legújabb animációs filmje, az Encanto vezette a nézettségi listát múlt héten az észak-amerikai mozikban, addig teheti mindezt, amíg az új Pókember, a Mátrix Neója és a West Side Story meg nem érkezik a karácsonyi mozidömping részeként.

A karácsony előtti pangásban továbbra is a Disney legújabb animációs filmje, az Encantót nézték legtöbben a Szellemirtók: Az örökség és A Gucci-ház előtt. A statisztikák szerint mintha alábbhagyott volna a mozibajárási kedv, bár két tényező miatt sem olyan meglepő mindez: egyrészt a járványhelyzet romlásával visszaesnek a nézőszámok, másrészt a legnagyobb dobásokat a karácsony előtti hetekre tartogatják a stúdiók. A dömping már most csütörtökön indul: jön Steven Spielberg West Side Storyja, jövő héten érkezik a Pókember: Nincs hazaút, december 22-től pedig a Mátrix: Feltámadások is eléri a mozikat.

A top háromban az eggyel korábbi hetet követően nincsen változás: a Disney Encantója vezet, amely 12,7 millió dollárral emelte összbevételét 116 millióra. Őt továbbra is a Szellemirtók: Az örökség követi, amelyre 10,4 millió értékben váltottak múlt hétvégén jegyet. A harmadik helyen még mindig Ridley Scott idei második filmje, A Gucci-ház áll, amely még így is csak 67,3 milliós összbevételnél tart. Összességében mindhárom film jókora visszaesést könyvelhetett el a bevételek terén annak ellenére, hogy az Encantót és A Gucci házat még csak két, a Szellemirtókat három hete mutatták be. Az utóbbi azonban fontos mérföldkőhöz érkezett: átlépte az észak-amerikai mozikat tekintve a 100 millió dolláros határt, világszerte eddig 145 milliót hozott eddig.

Negyedik helyen a múlt héten debütáló Christmas With The Chosen: The Messengers nyitott 4,1 millió dollárral, mögötte a listán öt hete szereplő Örökkévalók szerepel 3,9 millió dollárral, amellyel a szuperhősfilm 157 millió dollárra növelte összbevételét.