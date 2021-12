Egy fiúról és képzeletbeli barátairól készített meselemezt a Jónás Vera Experiment és a Soharóza

A nyolcas sáv egy hatodikos fiú örömeit és nehézségeit mutatja be. Premier.

Közös produkcióval áltt elő a Jónás Vera Experiment és a Soharóza: a gyerekeket és felnőtteket egyaránt megcélzó, középpontjában a teljesen hétköznapi Tibi áll: a fiú úszóedzésre jár (de nem szereti, mert ott sötét van), délutánonként a menő fiatalokat nézi, a buszon fejben videójátékozik, három barátja közül kettő azonban bölény – akik nyilvánvalóan csak a fejében léteznek, cserébe azonban legalább kitűnően rappelnek –, a harmadik pedig Ida, akivel szinte minden nap találkozik, hogy slágerek szövegét írják át, vagy befőttesüveg-mécseseket készítsenek.

Az első olvasásra talán furcsa, a karanténidőszakban, Zoom-beszélgetések egész sora alatt formálódott sztori valójában pillanatképek sorozata, alapjait pedig a zenészek régi történetei adják, és a tizenkét évesek mindennapi problémáit, örömeit, nehézségeit, vagy épp kételyeit mutatják be.

Ez a történet rólunk szól. A gyerekkori gondolkodásunkról, félelmeinkről és fantáziánk izgalmas útjairól. Minden karakter és minden történés valamelyikünk emlékéből kelt életre és került A nyolcas sáv-ba

– mesélte a születés körülményeiről Jónás Vera, aki hozzátette:

neki óriási tanulás volt ez a másfél év, hiszen nagy feladat volt ennyi énekest összefogni, dalokat írni, majd azokat összehangolni úgy, hogy a helyzetet a koronavírus-járvány is csak tovább bonyolította.

A közreműködők otthonaiban, a Jurányi Házban, a Jónás Vera Experiment próbatermében, egy verőcei villában lévő stúdióban, illetve a Zoom-on született felvételek összefésüléséből végül mostanra állt össze az album, amin a zenekarok mellett két gyerekszínész, Szesztay Lili és Vajda Zalán is közreműködik.

A Spotify-on mától elérhető dalok a CD-premier napján, december 5-én élőben is hallhatók lesznek a Turbina Kulturális Központban, ahol természetesen az alkotók is megjelennek, sőt, az eseményt közönségtalálkozó, illetve játékok és kísérletezések is kísérik majd.