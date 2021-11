Mégsem filmesítik meg a nemi erőszakról szóló memoárt, 40 év után mentették fel az állítólagos elkövetőt

A Netflix dolgozta volna fel Alice Sebold bestsellerét, de leállították a projektet.

Anthony Broadwatert 1982-ben ítélték el Alice Sebold megerőszakolásáért, és 16 évet ült börtönben, de azóta is szerepelt a szexuális bűnözők nyilvántartásában. Sebold Lucky című, 1999-ben megjelent memoárjában írta meg, hogy egyetemista korában hogyan erőszakolták meg, és hogy ismert rá Broadwaterben később az elkövetőre az utcán. A férfit ugyan nem ismerte fel egy rendőrségi azonosításon, de Broadwatert ennek ellenére is elítélték, mert Sebold ellene vallott a tárgyaláson, és egy hajmintát is azonosítani véltek. A bíróság viszont négy évtized után, a múlt héten kimondta Broadwater ártatlanságát.

Nem fogom ezt elintézni egy bocsánatkéréssel, az itt nem elég. Ilyesminek soha nem szabadna megtörténnie

– mondta az államügyész, a vádak alól tisztázott Broadwater pedig annyit mondott, hogy soha nem hitte volna, hogy eljöhet ez a nap, amikor felmentik.

A Luckyból egymillió példány fogyott, következő könyvéből, a 2002-ben megjelent, és szintén egy lány megerőszakolását körbejáró Komfortos mennyországból pedig több mint 11 millió, és Peter Jackson filmet is csinált belőle. Alice Sebold és kiadója, a Scribner nem kívánták kommentálni az ügyet, mindössze annyit közöltek, hogy az író jelenleg nem tervezi módosítani a memoár szövegét. Az esetet követően viszont kiderült, hogy a Netflix leállította a Lucky tervben lévő adaptációját, amelyben a szintén Netflixes You-ból ismert Victoria Pedretti lett volna a főszereplő.

A Variety információi szerint a projekt már hónapokkal Broadwater felmentése előtt befulladt, mert az egyik producernek, Timothy Muccianténak kétségei támadtak a könyvben szereplő tényekkel kapcsolatban, és végül kiszállt a finanszírozásból. Az általa feltett kérdéseknek állítólag volt köze ahhoz is, hogy a bíróság újra elővette és felülvizsgálta az ügyet.