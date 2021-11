Jövőre visszatér Dua Lipa és az Arctic Monkeys is a Szigetre

Bejelentették az első Sziget-fellépőket, a tegnapi teaser után ma már végre itt vannak a teljes nevek. A legnagyobb nevek visszatérők, hiszen Dua Lipa és az Arctic Monkeys egyaránt játszottak már a fesztiválon 2018-ban, most újra húzónevek lesznek a Nagyszínpadon. Visszatérő a harmadik headliner, a Kings of Leon is, amely 2015-ben jászott az Óbudai szigeten.

A további bejelentett nevek: az énekes-dalszerző Lewis Capaldi, a hét éve ugyanott tumultuózus jeleneteket okozó belga Stromae és a szintén visszatérő brit Bastille. De jön még a Fontaines D.C., a Jungle, a Caribou, Little Simz, Woodkid és slowthai is, a teljes névsor itt érhető el.

A Sziget Fesztivált 2022. augusztus 10-15. között rendezik az Óbudai szigeten, bár a fesztivál az utolsó két évben a pandémia miatt elmaradt.