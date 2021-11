Tények: az Omega zenésze azt tervezi, kilép az együttesből

Nem érzi már teljesnek a csapatot, ezért úgy tervezi, a jövő évi, a zenekar hatvanéves fennállását ünneplő jubileumi koncert után kilép az Omegából Molnár György gitáros, akit a szakmában sokan Elefánt néven ismernek. Molnár döntéséről a Tények riportja számolt be, mely annak apropóján készült, hogy Benkő László épp egy évvel ezelőtt, 2020. november 18-án hunyt el. A riportban Molnár arról beszélt, megviseli őt és zenésztársait Benkő elvesztése, ahogy a szintén tavaly elhunyt basszusgitáros Mihály Tamásé is. Most pedig Kóbor Jánosért kell aggódniuk, aki jelenleg is kórházban fekszik válságos állapotban. Mivel Kóbor korábban sokszor nyilvánvalóvá tette, hogy nem tervezi beoltatni magát, sokan attól félnek, hogy a zenész covid miatt van kórházban, még ha ezt a család nem is erősítette meg.

A tavaly két tagját is elveszített Omega így veszteségekkel, hiányosan, de hatvanadik jubileumára készül, jövőre egy nagy koncerttel akarják megünnepelni a zenekar fennállását. Molnár György azonban úgy döntött, hogy a tervezett koncert – amelynek megvalósulása Kóbor betegsége miatt most bizonytalan – lesz számára az utolsó, utána kilép az Omegából.