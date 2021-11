Brian Cox 75 évesen rendezi első filmjét

Sosem késő elkezdeni.

Az Emmy- és Golden Globe-nyertes Brian Cox 1965-ben debütált a képernyőn, azóta pedig több száz filmben és sorozatban szerepelt már, köztük olyan kultikus alkotásokban, mint a Deadwood vagy a Bourne-trilógia. Az arca mostanában az Utódlásból lehet sokaknak ismerős. A harmadik évadát taposó HBO-sorozatban ugyanis ő alakítja Logan Royt, a rettegett médiacézárt, aki bárkivel, még a saját gyerekeivel is hajlandó vérre menő küzdelmet vívni a hatalomért.

Brian Cox egyszer már a kamerák mögött is kipróbálta magát, mikor 2000-ben rendezett egy epizódot az Oz című sorozathoz. Most azonban megrendezi első nagyjátékfilmjét, amiből szintén nem fog hiányozni a családi viszály. A Glenrothan című családi dráma két elidegenedett fivérről szól majd, akik utoljára anyjuk temetésén találkoztak, ám most negyven év után először állnak szóba egymással, mikor Amerikából visszatérnek a szülőföldjükre, Skóciába. A nagy és várhatóan feszült találkozás helyszínét a Glenrothan nevű whiskey főzde adja. A filmet a Lionstgate gyártja közösen egy londoni produkciós céggel, a Keeping Faith-szel, és a rendezés mellett Cox lesz az egyik főszereplője is. A 75 éves skót színésszel nemrég készítettünk interjút az Utódlás kapcsán, ezt itt olvashatják: