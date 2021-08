Kulka János és Nagy Zsolt sem hihet senkinek

Ősszel kerül a mozikba A játszma című magyar film, mely a tíz évvel ezelőtti, A vizsga című kémthriller folytatása is egyben. A hatvanas években játszódó film Hámori Gabriella, Nagy Zsolt, Staub Viktória és Scherer Péter főszereplésével készült, de a leírás szerint velük egyenrangú szerepet vállalt a történet életre keltésében Kulka János is. (A vizsga egyébként jelenleg a Netflixen látható, de az alkotók szerint nem szükséges az ismerete ahhoz, hogy élvezni tudjuk majd ezt a filmet is).

A film sztorija az alábbi:

1963, Budapest. Az állambiztonság tisztje, Jung András (Nagy Zsolt) élete tökéletes: boldogan él feleségével, Évával (Hámori Gabriella), és az egyetlen dolog, ami előléptetését hátráltatja egy versengő kolléga, Kulcsár (Scherer Péter). Amikor felbukkan a múltból egy lezáratlan ügy kapcsán a legendás kém, Markó Pál (Kulka János), fordulat fordulatot követ, és kezdetét veszi egy könyörtelen párharc, ahol senki és semmi nem az, aminek látszik, és egyetlen emberi gesztus az életedbe kerülhet.

A játszma forgatókönyvét A vizsgához hasonlóan Köbli Norbert írta, a film rendezője pedig Fazakas Péter. A filmet október 14-én mutatják be a magyar mozik.