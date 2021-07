Itt az új Dűne-trailer, és jobb, mint a délutáni kávé

A Dűnénél jobban filmet talán még nem várt a világ, mondom ezt úgy, hogy jól és közelről ismerem a Star Wars- és Marvel-rajongókat. A Dűne viszont, szemben az előbb említettekkel, ritka tünemény, nem érkezik Dűne-film minden évben, de nem ám, Frank Herbert könyveinek kultikus világát rég próbálják filmre vinni, és bár készült is adaptáció, de nem lett az igazi sem vásznon, sem tévében. Így aztán bombasztikus hatása volt a hírnek, hogy újra nekifutnak a feldolgozásnak. Ráadásul a rendezés Denis Villeneuve kezében van, aki már bizonyította képességeit a különleges képi világú, filozofikus mozik terén, a szereplőgárda meg ennél már nem is lehetne erősebb. Most pedig érkezett a filmhez egy vadiúj előzetes, ami alapján egyre biztosabbak vagyunk abban, hogy ez a feldolgozás végre olyan lehet, amilyet a rajongók reméltek. A Dűne Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya, Charlotte Rampling, Jason Momoa és Javier Bardem szereplésével októberben érkezik.