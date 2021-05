Emily Blunt-ék kártérítést követelnek a Hang nélkül folytatása miatt

Emily Blunt és John Krasinski kártérítést követel a Paramount Pictures, miután a stúdió úgy döntött, hogy korábban, már negyvenöt nappal a mozibemutató után streamelve is látható lesz a Hang nélkül 2. Az Indiewire azt írja, hogy Bluntnak és a filmet íróként és rendezőként is jegyző Krasinskinek szerződése szerint a film jegyeladási teljesítménye alapján illeti őket bevétel. Ezt minimalizálta a Paramount új döntése, miszerint a Hang nélkül folytatását korábban mutatják be a Paramount + streamingszolgáltatón. Blunt és Krasinksi feltehetőleg amiatt aggódik, hogy sok potenciális mozinéző inkább megvárja, míg a filmet már otthon is megnézhetik, hiszen ez költséghatékonyabb, mint elmenni moziba.

A Hang nélkül első része világszerte 341 millió dolláros bevételt hozott 2018-ban a jegyeladások után, így nem csoda, hogy Blunt-ék aggódnak. Kártérítést követelnek még a stúdiótól a pár képviselői és a film producerei, köztük Michael Bay is az illetőnek, de úgy tudni, a Paramount eddig visszautasította őket.

A Hang nélkül 2. június 10-én debütál a magyar mozikban, melyhez pénteken érkezett új, szinkronos előzetes: