Újabb látványtervek jelentek meg a gyökeresen átalakuló Citadelláról

A Nemzeti Hauszmann Program által publikált képeken jól láthatók az átmetszett falak, a lépcsősorok, illetve a belső udvarba helyezett vízfelületek.

Jókora vihart kavartak szerdán a Citadella megújítását mutató első, nem túl jó minőségű látványtervek, amiken jól látszott, hogy az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc leverése utáni években született, erődként sosem használt épület arca a következő években gyökeresen megváltozik majd.

A témában megjelent cikkünkben hosszan mutattuk be a projekt elemeit, aminek részeként az Art1st Design Stúdió több ponton is átmetszi a százhetven éve álló falakat, majd lépcsősorokat illeszt a résekbe, így az eddig nem kihasznált, most a Pagony Táj- és Kertépítész Kft. tervei szerint kertté változó belső udvarból egy lépcsősoron akár a Szabadság-szobor háta mögé is érkezhetünk, bár ennek szimbolikája egyelőre egyáltalán nem világos.

A kormány egyik kedvenc milliárdosa, Garancsi István által vezetett Market Zrt., illetve a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő ZÁÉV Zrt. által húszmilliárd forintból megvalósítandó terveknek részét képezi az egykori erőd északi végének teljes átalakítása is, ahol a falak egy részét nemes egyszerűséggel kimetszik.

Az íráshoz kapcsolt látványtervek a Nemzeti Hauszmann Program Facebook-oldalán most jobb minőségben jelentek meg, de a képsorozatban új nézőpontok is láthatók. Ezeken

még jobban látszanak a projekt alapvető műemléki elvekkel össze nem egyeztethető részletei, amiknek köszönhetően a Citadella valamiféle furcsa, meglepően sok kőfelülettel körbevett, modern parkkal ötvözött díszletté alakul majd.