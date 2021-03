Mégsem mutatják be a Partizán filmjét az SZFE-blokádról

A Partizán betiltásról, a Freeszfe személyiségi jogokról beszél.

Eredetileg péntek este debütált volna az interneten a Partizán Hülye fiatalság című dokumentumfilmje. A Facebook-oldalukon csütörtök este jelentették be, hogy a FREE-SZFE közösség azt a döntést hozta, hogy a filmük közléséhez nem járul hozzá. Szerintük ennek a döntésnek nem kellene semmilyen kötelező érvénnyel bírnia a Partizán szerkesztőségi működésére és autonómiájára nézve, ők azonban mégis azt a döntést hozták, hogy a közösség döntését megértjük.

Szerkesztőségünk a következő – feloldhatatlan – dilemma előtt áll: vagy ragaszkodunk a függetlenségünkhöz, és bemutatjuk a filmet és ezzel egy beláthatatlan marakodás veszi kezdetét, vagy elállunk a film bemutatásától, amivel a filmen dolgozó munkatársaink munkáját, erőfeszítéseit és a szerkesztőségnek a film elkészítésére fordított erőforrásait tekintjük semmisnek. Mi ezt a dilemmát önmagában problémásnak és vállalhatatlannak érezzük.

– írják, hozzátéve, hogy a kérés jogi megalapozottsága ellenére is elállnak ideiglenesen a film bemutatásától. Azt is leszögezik, hogy ők a film készítése közben és jelenleg is azt az elvet tartották és tartják kötelezőnek magukra nézve, hogy az ellenfél nem az egyetemi polgárság, hanem az egyetemi polgárságot ellehetetlenítő agresszor hatalom.

Az egyesület közleményben reagált, azzal kezdve, hogy nekik, vagyis a freeSZFE közösségnek nem áll jogában betiltani semmilyen művészeti alkotást.

Nem a freeSZFE közösség hozzájárulása szükséges a Partizán »Hülye fiatalság« című filmjének közléséhez, hanem a szereplők személyes hozzájárulása a róluk készült felvételek felhasználásához – a Freeszfe Egyesület és az SZFE HÖK az elmúlt két hetet azzal töltötte, hogy felhívja a gyártócég és az alkotók figyelmét a szereplők jelentős részének joglemondó nyilatkozatai hiányára, valamint meggyőzze őket ezek beszerzésének szükségességéről

– írják. Szerintük a személyiségi jogokkal való elidegeníthetetlen rendelkezés olyan vitán felül álló etikai, morális és jogi kérdés, melynek figyelmen kívül hagyását őszinte csalódottsággal vették tudomásul, ráadásul a dokumentumfilmezés nem sajtómunka, hanem személyes, bizalmi műfaj.

Reménykedünk benne, azzal, hogy a Partizán végül a film megjelenésének ideiglenes halasztása mellett döntött, az így nyert időt a jogtisztaság helyreállításával töltik majd

– zárják közleményüket.