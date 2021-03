Külföldi egyetemekbe menthetik át az SZFE-ről távozó hallgatók diplomáját

Emergency Exit (Vészkijárat) néven szervez „diplomamentő programot” a Freeszfe Egyesület, melynek célja, hogy az SZFE azon hallgatóinak, akik nem akarják az átalakult Színművészetin befejezni a tanulmányaikat, ne kelljen lemondaniuk arról, hogy befejezzék a képzésüket és diplomát kapjanak. A Freeszfe közleménye szerint erre százötven hallgatónak már most lehetősége nyílik, öt európai egyetem segítségével, amelyek formálisan átveszik a hallgatókat, elismerve korábbi kurzusaikat és megszerzett kreditjeiket. Az egyesület szerint egy belső felmérés arra utal, hogy a lehetőséggel még többen élnének, mint az a százötven hallgató, akinek erre most lehetősége nyílik, így további egyetemekkel is tárgyalnak.

Jelenleg öt egyetemmel állapodtak meg az egykori SZFE-sek átvételéről, ezek a a salzburgi zeneművészeti egyetem (Universitat Mozarteum), a ludwigsburgi előadó-művészeti egyetem (Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg), a varsói színművészeti egyetem és annak kihelyezett bialystoki bábtanszaka (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza), valamint a svájci színiakadémia (Accademia Teatro Dimitri). Mint írják, a hallgatói

szerződések aláírási procedúrája folyamatban van, így egyelőre nem lehet tudni az átjelentkező hallgatók pontos számát.

A különböző egyetemeken más-más konstrukciók valósulnak meg, de többnyire speciális jogviszonyt ajánlanak a hallgatóknak úgy, hogy a Freeszfe Egyesületet, mint oktatási jellegű tevékenységet végző partnerintézményt tartják számon, az itt teljesített kurzusokat és vizsgákat kreditek formájában elismerik, a vizsgafilmeket, vizsga-előadásokat, szakdolgozatokat – tehát a képzések eredményeit – pedig a terv szerint a partneregyetemek

képviselőivel közösen értékeli majd a Freeszfe Egyesület oktatói gárdája. Az említett osztályok többsége már a tavaszi szemesztertől az Emergency Exit programban folytatja.

A közleményből az is kiderül, hogy közel hetven vidéki és határon túli hallgató elszállásolását a tavaszi szemeszter idejére a Közép-európai Egyetem (CEU) segített megoldani, valamint, hogy a járványügyi helyzet súlyosbodásával az egyesület digitális munkarendre állt át: a kurzusokat online tartják, a projekteket fizikai kontaktus nélkül fejlesztik. A korlátozások feloldásakor az ideiglenesen felajánlott próba- és műtermekbe, valamint magánlakásokba térnek vissza – a bázist jelentő épületet továbbra is keresik. Az egyetemfoglalás idején és

azóta befolyt adományokat a Freeszfe Egyesület a tevékenység megvalósításához szükséges épület- és eszközbérlésre, vizsgamunkák költségeire fordítja, az oktatók bérezést, a hallgatói szociális juttatásokat és ösztöndíjakat csak akkor kapnak majd, ha az egyesület bevételei és a pártolói tagság támogatása ezt lehetővé teszik.