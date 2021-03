Beyoncéról szólt az idei Grammy – mutatjuk a nyerteseket

Beyoncé négy díjat is nyert a magyar idő szerint hétfő hajnali gálán, ezzel pedig új rekordot döntött: ő lett a legtöbbször díjazott női előadó, ugyanis már 28 szobra van. De örülhetett még Taylor Swift, Billie Eilish és Megan Thee Stallion is, ráadásul a Black Lives Matter-mozgalom előtt is tisztelegtek egy előadással az este során.

Íme a legfontosabb kategóriák nyertesei, a teljes listát itt találja.