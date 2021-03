Továbbra is a Raya és az utolsó sárkány áll az amerikai mozis sikerlista élén

A Disney animációs kalandfilmje, a Raya és az utolsó sárkány vezeti továbbra is az észak-amerikai kasszasikerlistát, 5,5 millió dollárért váltottak rá jegyet a mozikban – adta hírül a Variety nyomán az MTI. Ez az előző héthez képest 35 százalékos visszaesést jelent, de így is már 15,8 millió dollárt ért el a forgalmazása a belföldi piacon. Nemzetközi színtéren a héten 36 millió dollárt zsebelt be, így bemutatása óta 52,6 millió dollárt hozott a Disneynek.

Az észak-amerikai kasszasikerlista második helyén a Warner Bros. stúdió Tom és Jerry egészestés animációja áll négymillió dollárral. A klasszikus rajzfilmsorozat alapján született mozifilm Észak-Amerikában 28 millió dolláros (7,1 milliárd forintos) jegybevételnél tart forgalmazása harmadik hétvégéjén. A Lionsgate stúdió Chaos Walking című filmje, amely Tom Holland és Daisy Ridley főszereplésével készült, a harmadik helyen végzett 2,25 millió dolláros (1,2 milliárd forint) jegyeladással. A százmillió dolláros (31 milliárd forint) költségvetésből született film az elmúlt tíz napban 6,9 millió dollárt forgalmazott nemzetközi szinten, a világ 33 országában ötmillió dollárt hozott a Lionsgate-nek. A koronavírus-járvány miatt az észak-amerikai mozik nagyobb része továbbra is zárva tart.