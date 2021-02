Zenészeket és vendéglátósokat ekéző „suttyó kommentekből” írt dalt a Junkies

Az »el lehet menni dolgozni« a leggyakoribb reakció, amit zenészek kapnak, kérdés, hogy azoknak is ezt mondják-e, akiknek elmosta a vetését az ár. A második, vendéglátós versszakot konkrétan suttyó kommentekből raktuk össze, amit egy kétségbeesett kifőzdés posztja alatt találtunk

– mondta el Szekeres András, a zenekar frontembere a Junkies új, El lehet menni dolgozni című dala kapcsán a Facebookon hozzátéve, hogy a zenekar szolidáris mindenkivel, aki a korlátozások miatt nem dolgozhat. Ők maguk is hiányolják már a koncerteket, de zeneileg termékeny időszak van mögöttük, ennek gyümölcse a dal is, amihez klip is készült, íme: