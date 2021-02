Új SZFE-vezetés: Senki nem veszítette el a félévét

Be lehet vinni a Neptunba a jegyeket.

Senki nem veszítette el a félévét, a Színház- és Filmművészeti Egyetem oktatási osztálya rögzítette a tanulmányi nyilvántartó rendszerbe (Neptun) a 2020. november 6. előtti érdemjegyeket – közölte a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése az MTI-vel. Közleményükben arról írnak, hogy a korábban megjelent hírekkel ellentétben az egyetemen senki nem veszítette el az előző félévi eredményét. Az egyetem vezetése december 12-én az SZFE honlapján közzétett tájékoztatója szerint módosította a tanév rendjét és már akkor is közölték, hogy nem érvénytelen a félév az intézményben. A vezetés akkor azt mondta, hogy február 1-től 19-ig pótolható az első félévben felvett órák november 27. és december 12. közé eső része, valamint az elmaradt vizsgákat is le lehet tenni.

Az SZFE-n azóta tart az állóháború, mióta a kormány által kinevezett új kuratórium megkezdte az erőltetett tempójú átalakítást. A blokád az őszi járványügyi korlátozások idején ugyan megszűnt, de a dolgozói sztrájk folytatódott, a régi oktatók és a diákok pedig bejelentették, hogy Freeszfe néven független alkotóműhelyt alapítanak, ahova igyekeznek majd átmenteni az egyetem szellemiségét. Közben az elmúlt hetekben is többen jelentették be távozásukat a tanári karból, például Szász János és Fullajtár Andrea, ezzel párhuzamosan pedig kiderült több új tanár és osztályfőnök neve is, többek között a kuratóriumot elnöklő Vidnyánszky Attila is osztályt indít majd az új épületekbe áthelyezett egyetemen. Az Ódry Színpadnak is helyet adó Vas utcai épületet például a hírek szerint a református egyház kapja vissza.

A konfliktus lényeges síkja, hogy hónapok óta több jogi ügy is fut az SZFE-vel kapcsolatban, többek között az Alkotmánybíróság is vizsgálja az egyetemi autonómia megsértésével kapcsolatos panaszokat.