Meghalt Börcsök Enikő

Elhunyt Börcsök Enikő, a Vígszínház művésze, a magyar színjátszás egyik legmeghatározóbb színész egyénisége, Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész – írja a Deszkavizio.hu színházas oldal, mely szerint a színésznőt 53. születésnapján érte a halál. A hírt később a Vígszínház is közölte az MTI-vel.

A közlés szerint Börcsök Enikőt hosszú, súlyos betegség után csütörtök hajnalban érte a halál. A színművészt a Vígszínház saját halottjának tekinti. Börcsök Enikő sugárzó tehetségét számtalan színházi és filmes szerepben láthatta a közönség. 1994 óta volt a Vígszínház tagja és vezető színésznője. „Igazi társulati és közösségi ember volt, rendkívüli személyisége, melegszívűsége, segítőkészsége, nyitottsága, csillapíthatatlan energiája és tenni akarása pótolhatatlan űrt hagy maga után” – tudatta a színház. A színésznőről tavaly augusztusban már megírtuk, hogy a színésznő bizonytalan ideig kórházi kezelésre szorul. A Vígszínház Jászai-díjas érdemes művésze az évad első bemutatóját is kénytelen volt átadni kolléganőjének.

Börcsök Enikő 1968-ban született Mezőtúron, 1987-1991 között végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Marton László osztályában. 1991-1994 között a kaposvári Csiky Gergely Színház tagja volt, 1994 ősze óta a Vígszínház tagja, 2000 óta a MASZK Országos Színészegyesület elnökségi tagja. Közismertté a rendszerváltás kori filmes főszerepei tették: első mozifilmje a Melodráma volt, majd utána már főszerepet kapott Szabó István Édes Emma, drága Böbe című filmjében, mint ahogy Salamon András Zsötemjében is. Ugyancsak látható volt a Turné című filmben is, és utána még számos filmes illetve tévés szerepet is kapott, utoljára éppen Szabó István Zárójelentés című filmjében láthatták a magyar mozinézők.

Számos díjjal jutalmazták Börcsök Enikő kiemelkedő színészi teljesítményét: a Vígszínház 1997-ben Varsányi Irén-emlékgyűrűvel, hat alkalommal (1997, 2000, 2002, 2009, 2015, 2016) Ajtay Andor-emlékdíjjal, három alkalommal pedig Ruttkai Éva-emlékgyűrűvel ismerte el (1998, 2000, 2005). 1998-ban Jászai Mari-díjat kapott. A Paszport című filmben nyújtott alakításáért 2001-ben a 32. Magyar Filmszemle Legjobb Női Alakítás díját kapta. A 2005-ös V. POSZT-on a Legjobb Női Főszereplő díját nyerte el Scribe Adrienne című darabjában nyújtott alakításáért, ugyanezen évben Érdemes művésszéválasztották. 2007-ben a Happy Art Fesztivál Colombina-díját kapta a Legjobb Női Alakításért, valamint neki ítélték a Roboz Imre-díjat is. A 2009-es IX. POSZT-on a Legjobb Női Epizódszereplőnek választották Tracy Letts Augusztus Oklahomában című darabjában nyújtott kiemelkedő játékáért. Ugyanez az alakítás hozta meg számára a 2008/2009-es Színikritikusok Díját is. 2013-ban kiemelkedő közösségi- és művészi munkájáért Budapestért díjat kapott, 2015-től örökös tag a Halhatatlanok Társulatában, valamint ugyanezen évben megkapta a Prima díjat, illetve a legjobb női epizódalakítás díját a Magyar Filmkritikusoktól a Szerdai gyerekben játszott szerepéért. 2018-ban elnyerte a Kiváló művész címet.

Két vesetranszplantáción esett át egy autoimmun betegség miatt, az elsőn 1997-ben, és a Nemzeti Vese Program nagykövete is volt. Nyaranta színjátszó-gyerektárbort szervezett Becsvölgyén, 1989 és 2004 között Dévényi Ádám dalszövegíró-sanzonénekessel élt együtt. A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára volt, eleinte Ács János és Gálffi László mellett tanársegéd, 2014-től pedig Zsótér Sándorral közösen osztályvezető tanár volt.