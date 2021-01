2021-ben is elmarad a Glastonbury fesztivál

Idén sem rendezik meg a Glastonbury fesztivált. Erről a főszervezők adtak ki szomorú közleményt. Mint írják, hiába mozgattak meg eget-földet, világossá vált számukra, hogy nem fogják tudni összehozni a fesztivált.

A világ egyik legfontosabb zenei fesztiválja tavaly is elmaradt, akkor a szervezők megígérték azoknak, akik már 2019-ben megvették a jegyüket, hogy az érvényes lesz 2021-ben is. Most ugyanezt ígérik, csak 2022-re, és nagyon sajnálják, hogy csalódást kell okozniuk.

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/SlNdwA2tHd