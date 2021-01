Baán László: Nem probléma, ha csúszik egy-két évet a Liget Projekt

A Szépművészeti Múzeum igazgatása mellett a Liget projekt kormánybiztosaként is tevékenykedő Baán László egy nemzetközi tanácsadó cég, a KPMG tanulmányára hivatkozva azt állította a mai Hírlapban megjelent interjújában, hogy:

Baán László a Liget projekt csúszásával kapcsolatban nem aggódik, azt mondta nem probléma, ha a tervezett 2023 helyett csak 2025–2026-ra finiselnek teljeskörűen, ugyanis „ez a 2011-es kiindulóponttól számítva, nemzetközi összehasonlításban még így is rendkívül gyors, tizenöt éves teljesítést jelent”.

Baán szorgalmazza, hogy az illetékesek a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában beszéljék át a még kérdéses épületek sorsát.

Baán szerint a fővárosi politikusok „még mindig lejárt szavatosságú politikai szlogenek szintjén beszélnek a Városliget megújítása ellen, olyan démonikus képet festenek a projektről, amelynek semmilyen valóságalapja nincs”. Az igazgató ennek ellenére reméli, hogy „ahogy az emberek lépésről lépésre igénybe veszik a megújított parkelemeket, úgy egyre jobban megismerik és megszeretik a projektet, ami azért előbb-utóbb befolyásolni fogja a főváros politikáját is”.

Baán türelmes:

Amit létrehozunk, az világszínvonalú érték lesz a főváros és az ország számára is, tehát megéri az idő, megéri a vita, a ráfordított sok-sok energia.

Az interjúban szó esik a koronahelyzetről is. Ennek kapcsán Baán László a következőket említette meg:

Baánék mindhárom, tavaly kényszerűen elmaradt nagy kiállításukat szeretnék megvalósítani.

Baán László nem tart attól, hogy a korona alatt felfutó virtuális múzeumlátogatás a karantén utáni időben is elszívja a levegőt a személyes megjelenéstől.

Egyvalamivel nem versenyezhet a digitális tér sem most, sem a jövőben: ez pedig az eredeti műtárggyal való találkozás élménye, ami, ahogy eddig, úgy ezután is a múzeumok monopóliuma marad. Éppen ezért biztos vagyok benne, hogy minden múzeumrajongó – az is, aki használja a digitális platformokat – igazából arra vár, hogy mielőbb visszatérhessen a valós kiállítások valós tereibe.