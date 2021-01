SZFE: Az egyházhoz vagy befektetőkhöz is kerülhetnek a remek elhelyezésű ingatlanok

Amennyiben az Ódry tényleg megszűnik – vagy máshová költözik –, hatvan éves tradíció süllyed el. Ha nem is ugyanaz a nagyságrend, de az egykori Nemzeti közeli épületének felrobbantásához hasonló, súlyos hiba volna

– nyilatkozta Upor László, az SZFE egykori rektorhelyettese a Hírklikknek adott interjújában azon tegnapi hír kapcsán, miszerint a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése felszámolja az egyetem jelenlegi épületeit, és szétszórja a hallgatókat több új helyszínre.

Upor beszélt arról is, hogy hallani pletykákat arról, hogy melyik épülettel mi a terv: úgy tudni például, hogy az egyik Vas utcai épületet visszaadják az egyháznak, de Upor László azt sem tartja kizártnak, hogy jó szemű befektetők látnak fantáziát a kiváló elhelyezkedésű épületekben. Az egykori vezető elmondása szerint a filmes-tévés képzés hallgatóit a Duna TV egykori épületébe költöztetnék, ám arról például, hogy a kollégisták hova kerülnek a hamarosan kezdődő új félévben, még máig sincsen konkrét információ.

– mondta Upor László, aki mindezzel együtt igyekszik fenntartásokkal, vaklármaként kezelni az SZFE épületeinek eladásáról szóló híreket, azok ugyanis messze nem csupán épületek, hanem a történelem darabkái.

Bármilyen közhelyesen és pátoszosan hangzik, az épületeknek bizony nemcsak fala, de lelke is van. Némelyek egyenesen szimbolikus hellyé válnak – régóta ilyen ez a színház is sok-sok legendás előadással, számtalan színész és rendező itt hagyott mondataival, lábnyomával, tanárok és tanítványok szellemi hagyatékával. Ugyanez igaz a másik két épületre is – filmesek, tévések nemzedékei leheltek tele minden zugot. És persze az utóbbi hónapokban minden korábbinál erősebb szimbólummá vált a Szentkirályi utca-Rákóczi út-Vas utca háromszöge. Bízom benne, hogy nem a tudatos hagyományrombolás irracionális vágya áll a háttérben