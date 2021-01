A Wonder Woman 1984 nyerte az első mozis hétvégét

Az év első hétvégéjét a Wonder Woman 1984 nyerte az észak-amerikai mozik jegypénztárainál, számolt be az MTI.

Wonder Woman rendet rak a 80-as években is

A szuperhősfilmre 5,5 millió dollárért (1,6 milliárd forint) váltottak jegyet Észak-Amerikában, ami a világjárvány közepette nem tragikus eredmény, azonban távol esik a pandémia előtti kasszasikerek bevételeitől.

A kalandfilm, melyet egyszerre mutatott be a Warner streamingszolgáltatója, az HBO Max és a nyitva tartó filmszínházak, Észak-Amerikában eddig 28,5 millió dollárt, külföldön összesen 118,5 milliót hozott. A produkció mintegy 200 millió dollárból készült, és már be is jelentették, hogy a címszerepet alakító Gal Gadot és Patty Jenkins rendező egy harmadik rész forgatásán is találkoznak, vagyis a stúdió kulcsszerepet szán az amazonok hercegnőjének a DC mozis univerzumában.

A második helyen végzett Croodék: Egy új kor, mely hatodik hétvégéjén további 2,2 millió dollárt hozott, ezzel amerikai bevétele 34,5 millióra, a nemzetközi piacokkal együtt majdnem 115 millióra nőtt.

A toplistán harmadik a Universal westernje, A kapitány küldetése. A Tom Hanks főszereplésével forgatott mozira 1,7 millió dollárért vettek hegyet az év első hétvégéjén.

A Lionsgate thrillere, a Fatale 700 ezer dolláros jegyárbevételt hozott, ezzel a negyedik helyet szerezte meg, a Focus Ígéretes fiatal nő című krimije ötödik lett 660 ezer dollárral, melyet a bemutatása utáni második hétvégén szerzett.