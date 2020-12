Tom Hanks biztos benne, hogy túlélik a mozik a világjárványt

Ha valaki kicsit elveszítette volna a reményt, hogy az idei katasztrofális év végképp kinyírta a mozikat, Tom Hanks megnyugtat mindenkit, hogy ez biztosan nem lesz így, a klasszikus nagyvászon ugyanis ezt is túl fogja élni. Erről egy, a Collidernek adott interjúban beszélt a színész. Hanks úgy látja, hogy némi változásra már eleve szükség volt, benne is volt a levegőben, ezzel együtt a filmszínházak eltűnésétől szerinte felesleges tartani. Hanks szerint a streaming-platformok megerősödése ellenére az igazán nagy költségvetésű filmeknek továbbra is a mozi lesz az elsődleges forgalmazási forma, míg a kisebb alkotások megtanulnak adaptálódni a streaming-világhoz.

A nagy franchise-filmeket nagy vásznon kell látni, otthon a kanapéról nézve messze nem ütnek akkorát vizuálisan. De a változások, amiket a Covid-19 hozott, egy ideje már folyamatban voltak. Azt hiszem, iszonyú sok film lesz, ami csak streamen jelenik meg, és tökéletesen jó is lesz ezen a módon nézni őket, mert úgy lesznek elkészítve, felépítve, hogy egy otthoni tévéképernyőn is jól működjenek

– fogalmazott.