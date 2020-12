A Netflix csendben kivette a zaklatási ügybe keveredett Shia LaBeouf nevét az új Muncruczó-film anyagaiból

A színész elleni vádak árthatnak a film díjesélyeinek is.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, volt barátnője, az énekesnő FKA twigs beperelte Shia LaBeouf amerikai színészt folytatólagos szexuális és lelki bántalmazásért, melyet a kapcsolatuk során szenvedett el a színésztől. A perben Karolyn Pho stylist, aki korábban szintén LaBeouf barátnője volt, hasonlókról számolt be, majd nem sokkal a hír kikerülése után Sia is csatlakozott a vádlókhoz, beteges hazudozóként említve a színészt, aki, mint írta, neki is komoly érzelmi szenvedést okozott. A megvádolt Shia LaBeouf legutóbbi fontos munkája a Pieces Of A Woman, Mundruczó Kornél új filmje, mely januárban debütál majd a Netflixen, és épp folyik a film díjszezonra felkészítő, ún. For Your Consideration kampánya is, mely célja, hogy a zsűrik figyelmébe ajánlja az alkotókat – amiből most LaBeouf nevét csendesen eltávolította a streaming-platform.

Mindezt Jason Osiason filmes újságíró szúrta ki és posztolta a Twitterre, nem sokkal később posztolva azt is, hogy a Netflix még a stáblistából is kivette LaBeouf nevét.

Wow Netflix even stripped Shia’s name from the plot summary !!!!! Good for them for taking such a firm stance pic.twitter.com/NgmKz2AzYn — Jason (@jasonosia) December 17, 2020

A Netflix sajtóoldalán egyébként egyik főszereplő neve sem szerepel a szinopszisban, így Vanessa Kirbyé sem, de ha simán a Netflix adatbázisában, felhasználóként keresünk, ott listázza a szereplők között mindkettőjüket. A színészt egyébként a perről először író New York Times is megkereste, aki azt nyilatkozta, FKA twigs vádjai közül több nem igaz, de nem tagadja, hogy alkoholizmusa miatt éveken át okozott szenvedést saját magának és a környezetének egyaránt.