Daisy Ridley lesz az első nő, aki átússza a La Manche-csatornát

A Star Wars filmekben Reyt alakító brit színésznő, Daisy Ridley főszereplésével készül film Gertrude „Trudy” Ederley-ről, aki az első nőként úszta át a Brit-szigeteket Európától elválasztó La Manche-csatornát 1926-ban. A film a Disney+ streamingszolgáltató megbízásából készül majd, Glenn Stout könyve alapján, a rendezője pedig Joaquim Rønning lesz, aki annak idején az Oscarra is jelölt Kon-Tiki című film társrendezőjeként tűnt fel, legutóbbi munkája pedig a Demóna: A sötétség úrnője volt. A film címe Young Woman and the Sea (Fiatal nő és a tenger) lesz, írja a Deadline.

Gertrude Ederle német származású amerikai úszó volt, aki 1924-ben aranyérmet is nyert a párizsi olimpián, és öt férfi után ő volt az első nő, aki átúszta a legkeskenyebb pontján 34 kilométer széles csatornát. A sikerben nagy szerepe volt a testvére, Meg által tervezett, két részes úszódressznek is.