Úgy tűnik, megoldódott a világszerte felbukkant „földönkívüli” fémoszlopok rejtélye

Az UFO-hívőket el kell keserítsük: nagyon úgy tűnik, hogy nem a földönkívüliek voltak.

Megoldódni látszik a világ több pontján felbukkant, majd ugyanolyan váratlanul eltűnt fémoszlopok rejtélye: egy új-mexikói művészcsoport bejelentette, ők állnak a háttérben. Az UFO- és konteóhívők egyik kedvenc témája lett az utóbbi napokban a világszerte felbukkant fémoszlopok eredete, mióta november 18-án Utah állam egy sivatagos részén vadőrök megtalálták az első, több mint három méter magas, rozsdamentes acél oszlopot, melyről senki nem tudta, hogy került oda. Ám az oszlop ahogy jött, úgy ment is, nem sokkal felbukkanása után eltűnt Utah-ból. Nem sokkal később azonban Romániában is felbukkant egy ugyanolyan oszlop, a napokban pedig a kaliforniai Atascaderóban egy harmadikat is találtak. Azóta már mindhárom oszlop eltűnt onnan, ahol találták őket.

A beszédes The Most Famous Artist, azaz A Leghíresebb Művész néven tevékenykedő művészcsoport most feloldotta a rejtélyt azzal, hogy meglebegtették: az oszlopokat ők készítették és állították fel, és egyébként meg is vásárolhatók, ha valakinek van a dologra negyvenötezer dollárja, ami több mint tizenhárom millió forintnak felel meg. Erről a kollektíva alapítója, Matty Mo posztolt a Twitterre: „Érdekelne bárkit egy földönkívüli monolit?” – kérdezi a posztban, amihez mellékelt egy fotót is, melyen épp kigurul a műhelyből egy ilyen oszlop.

Checking in… any collectors interested in an alien #monolith? Asking $45k. Includes documentation and signed TMFA 🤓 pic.twitter.com/v69Ljm3fuD — Matty Mo (@morewoke) December 4, 2020

A Santa Fé-i kollektíva vezetőjének Instagram-követők rá is kérdeztek, hogy ő volt-e az alkotó, Mo pedig válaszában megerősítette a dolgot. Matty Mót a Mashable is megkérdezte az oszlopokról, de a művész sem nem cáfolta, sem meg nem erősítette, hogy ő vagy a csoport lenne az alkotó, csak ködös válaszokat adott, mondván, a jogi hercehurca miatt nem lehet konkrétabb.