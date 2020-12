Szórakozzon a kanapéról: előadások, koncertek és aukciók online

A járványügyi szigorítások miatt nem lehet rendezvényeket tartani, a színházak bezártak, ez azonban nem jelenti azt, hogy minden kulturális programról le kell mondanunk, sokan az online térbe költöztek. Jegyvásárlással a túlélésüket is segíti. Ajánlunk néhány programot a téli estékre.

Színház a nappaliból

Bár a járványügyi korlátozások miatt a színházak bezártak, de nem minden előadás marad el. Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka a Hogyan értsük félre a nőket? is a színpadról az online térbe költözik.

December 25-én és január 1-én is elérhetővé válik az előadás, és

egy jegy áráért az egész család leülhet a monitor/tv elé egy közös karácsonyi mozizásra.

A darab az együttélés nehézségeit járja körül, sok humorral, intimitással, mélységgel, és meglepetést is tartogat az élő produkcióhoz képest. Igazi filmélményre számíthatnak a nézők, ráadásul a közzététel ideje alatt akárhányszor megtekinthető, megállítható, visszatekerhető. Jegyek kaphatók a jegy.hu oldalán.

Budapesti séták: eltűnt bástyák és a régi városfalak nyomában

Budapest rengeteg titkot, meglepetést rejteget, még azoknak is, akik egy életet élnek le a magyar fővárosban. A távolságok nem nagyok, így egy szép téli időben tematikus séta keretében is feldezhetjük. Az ÉnBudapestem ill. a SétáljVelünk oldalon több tematikus sétát is lehet találni. Legutóbbi cikkünkben a régi Pest városhatárát ajánlottuk többet közt. Ez a Kecskeméti utca, Magyar utca, Károlyi-kert környékét jelenit, ahol találunk főúri házakat, megismerhetjük a régi bordélyok házait. Az akadálymentesített útvonalat másfél óra alatt bejárhatjuk, a tíz állomásos úton a Bálnától indulva egészen az Astoriáig megismerhetjük a belváros régi titkait.

Ha mindig tudni akarta, milyen egy aukció

A különböző árverések, aukciók sem maradnak el, így ha eddig nem volt lehetősége részt venni, vagy csak mindig kíváncsi volt, milyen az, amikor a tehetősek licitálnak, most megnézheti. Többek közt a Virág Judit Galéria 65. Téli aukciója is online lesz nézhető 2020. december 19-én 19 órakor. Az aukció kiemelkedő tételei közé tartozik Tihanyi Lajos, Kádár Béla és Scheiber Hugó egy-egy remekműve, valamint Vaszary János és Aba-Novák Vilmos ragyogó alkotásai ill. a Zsolnay kerámiák. De a BÁV karácsonyi aukccója is az online térbe költözik decemebr 10-én 17 órakor, ahol mérnöki óracsodákra, ékszerekre és kortárs festémenyekre lehet licitálni.

Mikulás napi termelői piac és Burger Show

Az Élesztőház udvarán, a Pancs Gasztroplaccon egy jó ideje szerveződik egy a magyar őstermelőket felsorakoztató közösségi piac. Olyan termelők kínálják portékáikat, akiknek fontos a természettel való összhang. Szezonális zöldségek-gyümölcsök, sajtok, házi sonkák és szalámik, pékáruk, szörpök, lekvárok, gyümölcslevek, borok. Most december 6-án termelői finomságok mellett lesz burgerezés – elvitelre. A klasszikus piaci termékek mellett vegán készítmények is lehet majd kapni. A termelőkről bővebben az esemény Facebook-oldalán.

Barlang online

A Borbély Műhely az ezredforduló táján alakult a nép- és világzene, a jazz és a kortárs zene területén egyaránt otthonosan mozgó Borbély Mihály vezetésével. Közel 20 éve, havi rendszerességgel lépnek fel a Dunaparti Művelődési Házban, a Barlangban. Ez ebben a hónapban sem marad el, csupán online lesz nézhető, hallható és élvezhető. Az 50 perces koncertjegy ára:1 000 Forint, amivel 2021.01.31-ig tekinthető meg az előadás. További részletek és programok a szentendreprogam.hu weboldalán.