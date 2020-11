A második hullám újabb mélypontra taszította a mozikat

A Hálaadás előtti hétvége hagyományosan az egyik legzsúfoltabb filmpremierekkel, mivel az ünnep előtt az amerikaiak szívesen mennek moziba. Mutattak már be ilyenkor Harry Potter-, Alkonyat- és Éhezők vidala-filmet is, tavaly pedig ekkor debütált a Jégvarázs 2, ami egymagában 130 millió dolláros bevétellel nyitott az első hétvégéjén. Jól érzékelteti az idei év tragikus kilátásait, hogy most összességében 7 milliót voltak képesek behozni a bemutatott filmek, és ezek közül egyetlen, a Freaky című horrorvígjáték volt, ami meghaladta az egymilliót.

Ennek oka természetesen a koronavírus-járvány második hulláma, ami miatt sorra halasztották el a blockbusterek őszi bemutatóit a jövő évre, másfelől újra tömeges mozibezárások kezdődtek: az egy héttel korábbi 3400 moziból már csak 2800 maradt nyitva, ami a lehetséges vetítőhelyek 50 százaléka (persze ez még mindig jóval több, mint Magyarországon, ahol a novemberi szigorítások óta egyáltalán nem nyithatnak ki a mozik).

Az egyetlen blocbuster, aminek a premierjét nem tolták át 2021-re a Wonder Woman 1984: a Warner Bros pár napja jelentette be, hogy tartják magukat a karácsonyi időponthoz, legalábbis Amerikában. A stúdió ugyanakkor forradalmi megoldással a mozibemutatóval együtt az HBO Max streamingszolgáltatón is bemutatja a filmet, ahol egy hónapig lesz látható. Azokban az országokban viszont, ahol nincs HBO Max (így Magyarországon is), egy héttel előrehozták a bemutató időpontját, és december 16-tól lesz látható a moziban a film. Nagy kérdés persze, hogy lesznek-e akkor egyáltalán mozielőadások, hiszen a járványhelyzet miatt december 11-ig vannak érvényben a jelenlegi korlátozó intézkedések, de ha meghosszabbítja a kormány újabb 30 nappal, akkor nem nyithatnak ki a mozik.

Kiemelt kép: Luis Robayo/AFP