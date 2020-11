Halász Judit: Ki tudja, hány leendő Oscar-díjas van most az SZFE-n

– mondta az SZFE-n zajló tiltakozásról Halász Judit a Hírklikknek adott nagyinterjúban. A Kossuth-díjas színművész kitért arra, hogy nem meglepő, ha az egyetemet felügyelő kuratórium újonnan kinevezett tagjai nem tudják pontosan, minek, mi az értéke:

Én is zavarba jönnék, ha bevennének egy olyan cég kuratóriumába, amely olajügyekkel foglalkozik. Nem ismerném a dolgok értéke közötti különbséget, mint ahogy a két kedves kurátor sem ismerheti, hogy mi a szakmai különbség X és Y operatőr (rendező, színész…) szakmai megítélésében. Meg arról, hogy hány potenciális, jövőbeli Oscar-díjas van benn a Vas utcában, hány leendő Kossuth-díjas zárta most be oda magát, és hány nagyszerű ember, színész, rendező. Nem tudjuk, hogy hány zseni ül ott most bent. Honnan tudnánk?