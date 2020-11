Johnny Depp elvesztette a pert az őt feleségverőnek nevező brit napilap ellen

Johnny Depp azért perelte be a Sun nevű brit bulvárlapot, mert az újság feleségverőnek nevezte a színész és volt felesége, Amber Heard válóperéről tudósítva. Az 57 éves színész tagadta a cikkben foglaltakat, a Sun azonban ragaszkodott állításaihoz, a bíróság pedig most úgy döntött, a lap bizonyítani tudta az állítás valóságalapját.

Depp tavaly novemberben perelte be exfeleségét rágalmazás miatt, valamint a Sunt becsületsértésért, és az ügyet most júliusban tárgyalta tizenhat napon át a londoni bíróság, mely meghallgatta Deppet és Heardöt, illetve rokonaikat és barátaikat is. A most megszületett ítélet szerint megállja a helyét a Sun kijelentése, írja a BBC.

Kiemelt kép: Valerie MACON / AFP