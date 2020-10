Szabó Magda Pilátusából film készült, Mindenszentekkor lehet majd látni

Miközben a film meghódítja a világot, lassan mi is láthatjuk.

November 1-én mutatják be a magyar közönségnek a Szabó Magda regényéből készült Pilátust a Duna TV-n. A történetben az idős vidéki asszony, Anna megözvegyül. Lánya, a városban orvosként dolgozó Iza úgy gondolja, az lesz a legjobb, ha magához veszi az édesanyját. A saját közegéből kiszakított Anna és a nagyvárosi életet élő Iza kapcsolata azonban sehogyan nem működik, és Anna lassacskán elsorvad ebben az őszinte szeretetet nélkülöző együttélésben. A Pilátus rendezője Dombrovszky Linda, a főszerepben Hámori Ildikó és Györgyi Anna látható. A regény adaptációja tévéfilmnek készült, és mivel a Hollywoodi Külföldi Tudósítók Szövetsége a legjobb külföldi filmek közé választotta, így esélyes a februári Golden Globe jelölésre is a legjobb külföldi film kategóriájában, és szeptember óta amerikai forgalmazója is van.

A Pilátus január óta járja a világot, négy kategóriában díjazták a Milánói Filmdíjon, elismerték a Los Angeles-i South East European Filmfesztiválon, a napokban pedig Sao Paolóban és Szófiában versenyez. Hámori Ildikó saját jogon is bezsebelt pár díjat, azt pedig, hogy valóban jelölik-e Golden Globe-ra a filmet, február 3-án tudjuk meg.

Kiemelt kép: Hartung Dávid