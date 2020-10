Stevie Wonder szeretetre és összefogásra szólítja fel az embereket

Két új számot adott ki kedden Stevie Wonder, amelyek szeretetre és összefogásra biztatnak a válságos időszakban, amikor a rendszerszintű rasszizmusból fakadó problémák mellett a járvánnyal is meg kell küzdeni. A 70 éves világsztár bejelentette, hogy Where Is Our Love Song és Can’t Put It In the Hands of Fate című dalainak bevételét teljes egészében a közhasznú, Feeding America elnevezésű szervezet kapja.

A zenész a két számot évekkel ezelőtt kezdte írni, melyeket egy romantikus kapcsolat inspirált, de az elmúlt év eseményei után más értelmet nyertek. Hozzátette, örömére szolgál, ha a dalok lehetővé teszik, hogy segíthessen a rászorulók élelmezésében, és megoszthassa szeretetét.

Ezekben az időkben szívszorító ébresztő szól hozzánk, és arra figyelmezteti a nemzetet és a világot, hogy békére és egységre van szükségünk

– fogalmazott.

Stevie Wonder 11 évesen kezdte zenei pályafutását, 1980-as Happy Birthday című számával azért kampányolt, hogy a néhai polgárjogi vezető, Martin Luther King Jr. születésnapja nemzeti ünnep legyen Amerikában.

A 25-szörös Grammy-díjas zenész arról is beszélt, hogy Can’t Put It In the Hands of Fate című számát a társadalmi igazságtalanságok miatt indult utcai demonstrációk, a koronavírus-járvány elleni vakcina kutatása és a szavazáshoz való jog inspirálta. A Where Is Our Love Song pedig a világban tapasztalható zavarodottság és gyűlölet ellen szól, a Kelet és Nyugat, a jobb és a bal szembeállítására válaszol.

(MTI)

Kiemelt kép: GETTY IMAGES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP