A Brit Filmakadémia is új szabályokat hoz a sokszínűség érdekében

Nem sokkal azután, hogy az Amerikai Filmakadémia átírta az Oscar-szabályzatot, a BAFTA-díjakat átadó Brit Film- és Televíziós Akadémia is komoly változásokat eszközöl a szabályrendszerében, hogy a sokszínűség elveit érvényesítse a szabályzatban. A szervezetet nemrégiben komoly bírálatok érték, amiért a januárban bejelentett aktuális BAFTA-jelölt színészek között egyetlen színes bőrű, a rendezői jelöltek között pedig egyetlen nő sem volt.

Az átalakulás részeként százhúsz ponton változik a díj szabályzata, a díjakról döntő szervezetbe ezer új tagot vesznek fel, és a tagság összetételében is érvényesíteni igyekeznek a sokszínűségi elvet, emellett tesznek azért is, hogy a döntéshozók valóban lássák a felvonult alkotásokat, ne csak azt a néhányat, amelyek dominálják az adott évi közbeszédet. A törekvés része az is, hogy limitálják azt az összeget, amit a nagy stúdiók az egyes produkciók nevezési kampányára költhetnek, így segítve a kisebb büdzsével rendelkező filmeket. Nem lehet továbbá ugyanazt a színész fő- és mellékszereplőként is jelölni, a rendezői kategória jelöltjei egy húsz fős hosszú listáról kerülnek ki, melyek közül legalább tíz női rendező kell legyen. Azt a korábbi ötletet, hogy a színészkategóriákban nem osztanak külön férfi és női díjakat, végül elvetették, mivel attól tartottak, ez a döntés épp hogy csökkentené a diverzitást, mert még kevesebb nő kapna elismerést.

